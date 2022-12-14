Сын Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера расстался с возлюбленной после объявления о помолвке

Инсайдеры E! News сообщают, что 23-летний сын Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера, Пресли Гербер, и его возлюбленная-модель Лекси Вуд, расстались после менее года знакомства и всего через два месяца после объявления о помолвке.

Они очень быстро поняли, что это не будут долгосрочные отношения, – сказал источник.

Другой осведомленный инсайдер подчеркнул, что расставание было инициативой Лекси.

Она хочет сосредоточиться на себе, своей модельной карьере, подкасте и партнерских отношениях, – заявил он.

На помолвку Пресли и Лекси намекнули еще в начале ноября, опубликовав неоднозначные посты в социальных сетях. 21-летняя младшая сестра Пресли, супермодель Кайя Гербер, отметила публикации пары лайками, что еще больше подогрело интерес публики.

Как известно, Пресли Гербер и Лекси Вуд познакомились в прошлом году, и роман между ними закрутился довольно стремительно, однако о нем почти ничего неизвестно. Отметим, что еще летом Пресли выкладывал в своем блоге романтические фото с совсем другой девушкой.