Могут ли принц Гарри и Меган Маркл лишиться титулов после выхода документалки — сведения инсайдеров

Титулы Сассекских принц Гарри и Меган Маркл получили от покойной королевы Елизаветы II после своего бракосочетания в 2018 году. Впрочем, после “мегзита” (отъезда пары в США) многие британцы предлагали забрать у них это имя, однако этого не случилось. Теперь, когда на Netflix появились первые эпизоды документального шоу “Гарри и Меган”, критики Сассекских заговорили о том, что потеря титулов неизбежна. Как бы то ни было, инсайдеры, близкие ко дворцу, утверждают обратное.

Лишение их титула — это не то, о чем король, скорее всего, когда-либо подумает… В основном потому, что это было бы слишком мелочно и карательно, – сказал один из источников таблоиду Page Six.

Другой инсайдер добавил, что такое решение короля привело бы к тому, что “Сассексы заявили бы, что это была ответная акция и доказательство того, что они никогда не были желанными членами королевской семьи”.

Отметим, что в первых сериях документального проекта Netflix Гарри и Меган успели подробно рассказать не только о своем знакомстве и неудачном первом свидании, но и о дресс-коде, давлении королевской семьи и отношениях с Кейт Миддлтон.

О многомилионной сделке Сассекских со стриминговым гигантом заговорили еще в мае этого года, а уже в начале декабря стала известна дата выхода шоу. За несколько дней до премьеры на связь с прессой вышли инсайдеры, близкие к королевской семье, и рассказали о том, как в Букингемском дворце отреагировали на грядущий релиз.