ЮНЕСКО включило настойку на кроте (кротовуху) в список объектов нематериального наследия

Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия, действующий при организации ООН по вопросам образования, науки и культуры, включил настойку на кроте в список объектов нематериального наследия.

В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что речь идёт о важной части европейской культуры, утрата которой нанесла бы ощутимый урон. Теперь напиток надёжно защищён международным сообществом.

– Отсутствие упоминаний т.н. «кротовухи» в архивных источниках говорит о том, что её уже пытались вычеркнуть из истории, – подчёркивают эксперты.

В свою очередь Украина уже потребовала признать кротовуху именно украинским, а не русским напитком. Заседание по этому поводу намечено на середину января.

Для начала нужно помнить, что кроты крайне часто заражаются глистами во время поедания насекомых, сообщили в Роспотребнадзоре. В некоторых местностях около 70-80% кротов могут иметь этих паразитов. Также в мышцах этих животных могут встречаться трихинеллы – круглые черви, которые видны только под микроскопом, и трематоды – плоские черви в кишечниках. Также у кротов обнаруживаются и ленточные черви.

Помимо этого, на кротах часто встречаются около 15 блох и 20-25 клещей, что делает их переносчиками опасных инфекций, к примеру, туляремии, которая может передаться человеку. Во время заражения туляремией человек ощущает головокружение, тошноту, головную боль, бессоницу, вялость или же, наоборот, возбуждение. У больного может повыситься температура до 38-39 градусов. В таких случаях надо сразу же обращаться к врачу.

При этом, спиртовая среда не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний, поэтому употребление «кротовухи» или любого другого подобного напитка может быть смертельно опасным для человека или привести его к инвалидизации.