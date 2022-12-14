Прокремлевское мнение: Как Украинский кризис может оторвать Германию от США

Немцы выдохнули с радостной улыбкой — наконец-то, можно. Наконец-то им разрешили освободиться от вины за те 12 лет середины XX века и почувствовать себя хорошими на фоне нового врага цивилизации, русских. Я уже давал на днях ссылку на мюнхенского историка, обозначающего немцев из 1945 как жертв советской агрессии (ссылка). Такое жонглирование фактами нельзя простить, но можно понять — конечно же, поколения немцев устали платить, каяться и стоять на коленях. Прошло 77 лет, самым молодым военным преступникам Второй мировой уже хорошо за 90. Внуки, правнуки и праправнуки солдат последнего Рейха полагают, что они давно всё выплатили, что они никому и ничего не должны.

Одна из проблем современной Германии в том, что из страны-злодея 1940-х она постепенно превратилась в современную страну-лакея, которая участвует во всех преступлениях своего хозяина. Поэтому немцы канализируют свой гнев не в сторону США, наказавших и изувечивших немецкий народ своей почти вековой оккупацией, а в ту сторону, куда американцы разрешают им изливать свой гнев, то есть в сторону русских. Мы сейчас заняли ту же нишу, которую раньше занимали евреи. Дисциплинированным немцам приятно снова иметь легальный повод безопасно выплеснуть свой гнев.

Лирическое отступление. Нынешние власти Германии — наши открытые враги, которые ведут себя достаточно агрессивно и достаточно бесчестно, чтобы у России было полное право на самозащиту любого уровня. Вместе с тем нас никто не назначал мировым полицейским, и, что более важно, нам никто не платит зарплату за вразумление злодеев. Поэтому мы не будем разрывать с Германией дипломатические отношения, мы не будем жахать по Дрездену гиперзвуком, и мы не будем останавливать те поставки газа, которые США позволяют Германии у нас покупать, и которые Германия способна оплачивать рублями. Нам нужно, чтобы России было хорошо. Будет ли при этом плохо нашим врагам, нам наплевать. Так устроена большая политика, нравится это ура-патриотическим блогерам, или нет.

Так вот, в немецком обществе, как и 100 лет назад, назрел огромный запрос на справедливость. Бюргерам надоело стоять на коленях и каяться, они хотят расправить плечи и снова почувствовать себя хорошими людьми. По моему мнению, повторюсь, немецкое государство остаётся преступным, так как последние десятилетия оно активно помогали США сеять хаос по всей планете. Однако моё мнение имеет мало значения, так как типичному немцу даже в голову не приходит, что какой-то русский осуждает Германию за участие в операциях США.

Немецкие элиты в целом разделяют запрос общества на освобождение от чувства вины. Американское начальство немецких политиков тоже не имеет ничего против, так как Украинский кризис требует забыть или пересмотреть итоги Второй мировой, чтобы было удобнее лепить чучело врага из России, которая сражается сегодня против самопровозглашённых наследников Германского Рейха.

Проблема немцев в том, что бунтовать против России бессмысленно, так как свою часть Германии Россия отпустила ещё при Горбачёве. Любой бунт может быть направлен только против хозяина, а хозяином современной Германии являются США. Если на страницах Дойче Велле немецкий ресентимент выливается в неуклюжую клевету на русскую армию, то на улицах Берлина ходить с плакатом «отмените Россию» бессмысленно, так как на улицах Берлина русских солдат нет. У бунтующих немцев нет другого выбора, кроме как идти штурмовать Рейхстаг.

Собственно, именно это немцы и делают. У них там есть «граждане Рейха», аналог наших «граждан СССР» — движение, которое называет ФРГ «фирмой» и требует вернуться в границы 1937. Ряды движения растут (ссылка), и неделю назад они даже попытались устроить в Германии государственный переворот для восстановления монархии (ссылка). Если учесть, что Германию накрывают сейчас экономические проблемы, а тоску по великому прошлому продолжают нагнетать через СМИ, можно предположить, что жажда перемен заставит немецкое общество бурлить и дальше.

Получается, что чем сильнее США науськивают Германию на Россию, тем яростнее она рвётся с американского поводка. Нам это выгодно, так как покорённая Германия — наш однозначный враг, тогда как независимая Германия навряд ли будет назло Путину отмораживать себе уши. Убедительный аналог — Турция. Каким бы хитрым жуком ни был президент Эрдоган, сколько бы у нас ни было с Турцией конфликтных точек, а всё же вести дела с турками вполне возможно. Так как Турция — независимая страна, и, следовательно, может сказать американцам «нет», когда те требуют от неё поработать торпедой против России.

Обитателям стеклянного дома не следует бросаться камнями. Если бы во главе США стояли те сильные политики, которые воспользовались Второй мировой как трамплином к власти над планетой, и которые победили нас по очкам в Холодной войне, они бы не стали разменивать контроль над Германией на вялое участие немцев в Украинском проекте. К счастью для нас, то поколение американских политиков уже ушло. Нынешние, кажется, твёрдо уверовали в незыблемость Американского мира, и потому полагают, будто единожды побеждённая Германия будет находиться под контролем США до самого конца времён.