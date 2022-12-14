Названы лауреаты «Премии Рунета – 2022»

Определились лауреаты «Премии Рунета» за 2022 год в шести основных номинациях, пяти специальных и трех, определенных народным голосованием.

Торжественная церемония награждения победителей состоялась накануне. За статуэтки «Премии Рунета – 2022» боролись государственные, коммерческие и общественные организации – как ИТ-гиганты, так и стартапы, а также СМИ и проекты, популяризирующие здоровый образ жизни.

Всего на премию было подано 1135 заявок, а победителями стали 57 участников, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении. В частности, РАПСИ стало обладателем «Премии Рунета» в номинации «Государство и общество» за просвещение и популяризацию цифрового права. Полный список лауреатов размещен на сайте премии.

Как отметил директор РАЭК Сергей Гребенников, «Премия Рунета» по традиции определяет основные тренды уходящего года, а также «яркие дебюты, лучших из лучших». «В этом году у нас среди лауреатов много проектов, посвященных заботе о здоровье, социсториям, российской истории и культуре. Здорово, что Рунет оперативно отвечает на запросы общества», – отметил он.

Ранее сообщалось, что были выбраны номинации «Народного голосования» для «Премии Рунета».

—