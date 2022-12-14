Правящая партия Грузии высмеяла защитников Саакашвили из Европарламента

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа высмеял дебаты в Европарламенте, в ходе которых некоторые политики защищали арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, якобы нуждающегося в срочном лечении за рубежом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Я предпочел смотреть полуфинал чемпионата мира по футболу Аргентина – Хорватия, времени на Европарламент не осталось», – сказал Ираклий Заркуа журналистам.

При этом он назвал европарламентариев Анну Фотыгу, Андрюса Кубилиуса и Расу Юкнявичене «директором и членами фан-клуба Саакашвили».

«Все они – платные лоббисты (экс-президента Грузии)», – заявил представитель «Грузинской мечты».

По словам грузинского депутата, в ЕП должны видеть реформы, которые проводила и продолжает проводить Грузия.

«А такие, как Фотыга, Кубилиус или Юкнявичене, они все для меня, простите, нули, – отметил он. – Эти люди Грузию не поддерживают. Они мирились с тиранией Саакашвили, называя его маяком демократии».

В среду Тбилгорсуд обсуждает ходатайство адвокатов о вывозе Саакашвили на лечение за границу.

Власти Грузии уверяют, что оказывают экс-президенту, гражданину Украины, все необходимое внимание.

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