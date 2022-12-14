 

Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 1607 человек с COVID

14.12.2022, 11:15, Новости дня
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в РФ госпитализировано 1607 человек, это на 2% меньше по сравнению с 13 декабря.

Выписаны в связи с выздоровлением 7675 человек, что на 12,2% больше по сравнению с 13 декабря. «Выявлены 7532 новых случая COVID. Подтверждено 55 летальных исходов», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в РФ было госпитализировано 1640 человек, это на 159,5% больше по сравнению с 12 декабря.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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