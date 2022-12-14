Не только “облеванный” дом: у Харламова обнаружили дорогущую квартиру после скандала с Асмус

Недавно Гарик Харламов и Кристина Асмус публично поскандалили. Все началось с шутки комика о конфузе в доме, где он живет. Юморист рассказал, что однажды ночью из-за отекших рук не смог вовремя открыть дверь уборной, поэтому его стошнило прямо на пол. Рассказывая историю, резидент Comedy Club добавил: именно этот дом – “облеванный и обоссаный” – он и оставил бывшей жене.

Актриса ответила публично. Якобы никакой дом экс-супруг ей не оставлял. Более того, артистка сообщила, что до сих пор живет в том же доме, что и бывший муж, но на разных этажах. Мол, Гарик просто не позволяет ей и дочери переезжать.

А ведь, как оказалось, есть куда. Журналисты обнаружили, что Харламов владеет не только домом на Рублевке, но и просторной квартирой в Москве. Как сообщает издание “Комсомольская правда”, эта квартира – пятикомнатная (109 квадратных метров), и находится она в Грохольском переулке. Стоимость данной недвижимости – примерно 80 миллионов рублей.

“Общественная служба новостей” уточняет, что этой квартирой Гарик Харламов владеет единолично – с тех пор, как он развелся с первой женой Юлией Лещенко. Тогда женщине, по итогам суда, полагалась лишь денежная компенсация равная шести миллионам рублей.