“Концерт для своих”: сделано заявление о выступлении украинки Верки Сердючки в России

Накануне в Сети заговорили о возвращении Верки Сердючки в Россию. Распространились фотографии с афишей концерта, которые, согласно утверждениям в Сети, были сделаны в Хабаровске. Выступление якобы должно состояться 28 декабря. Надпись на афише гласит: “Специальный концерт “Для своих!”. Такое же выступление якобы запланировано в Комсомольске-на-Амуре.

Заявление касательно анонсированных концертов Верки Сердючки в российских городах сделал продюсер Андрея Данилко Юрий Никитин. По его словам, появившиеся в интернете фотографии афиш – очевидный фейк. “Разумеется, это херня”, – цитирует собеседница издание “Абзац”.

Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, не раз критиковал Россию за спецоперацию, осуждая действия вооруженных сил РФ и ее властей. Этой осенью активисты общественного движения “Ветераны России” призвали Генпрокуратуру и Следственный комитет запретить украинскому артисту въезд в Россию.

Ранее сообщалось о том, что Верке Сердючке грозит серьезный штраф после выступления во Львове. Все дело в русском языке. Скандал комментировала телеведущая Дана Борисова. Ее слова приводили “Дни.ру”.