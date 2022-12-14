София Ротару почти 50 лет обманывала публику и пела под фонограмму

Стало известно, что почти 50 лет София Ротару обманывала любящую ее публику. Как оказалось, все это время народная артистка Советского Союза пела под фонограмму, поскольку голос она потеряла еще на заре своей карьеры.

После осложнения геополитической ситуации в мире некоторые звезды российского шоу-бизнеса прекратили выступления в стране и выехали за рубеж. Среди них была и уроженка Украины София Ротару, одна из самых титулованных и любимых слушателями исполнительниц. Однако, как оказалось, эстрада РФ ничего не потерла от этого, поскольку более 50 лет селебрити не пела вживую. Несмотря на огромные гонорары за выступления, на сцену она выходила под фонограмму, просто открывая рот.

Ранее в одном из интервью музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что Ротару потеряла голос еще в начале 1970-х годов. В то время она давала по несколько концертов за день и большую часть из них могла петь на открытом воздухе без качественной аппаратуры. Все это привело к срыву связок артистки, однако, как рассказал СМИ композитор Евгений Дога, София Михайловна продолжала выступления из-за стремления заработать больше денег.

Дога пытался уговорить Софию Ротару хотя бы на время отказаться от выступлений. Это помогло бы певице восстановить свои связки и сберечь голос, однако исполнительница уже работала в составе ансамбля «Червона рута». Супруг Ротару Анатолий Евдокименко, руководивший коллективом, по сути эксплуатировал ее, охватив гастрольными турами весь СССР. На все попытки призвать к рассудку он отвечал, что копит средства то на дом, то на дачу, то на машину.

Напомним, сейчас София Ротару активно критикует политический истеблишмент Российской Федерации. Многие простые россияне негативно восприняли такую позицию любимой ранее артистки. Как отмечалось ранее, в свое время звезды советской и российской эстрады заработали благодаря благосклонности государства огромные деньги, однако сейчас они будто забыли об этом.