Принц и принцесса Уэльские на новой рождественской открытке вместе с детьми

Накануне Кенсингтонский дворец опубликовал новую рождественскую открытку, на которой принц и принцесса Уэльские запечатлены на прогулке по Норфолку, Великобритания, вместе с тремя подросшими детьми — 9-летним принцем Джорджем, 7-летней принцессой Шарлоттой и 4-летним принцем Луи. Автором снимка выступил королевский фотограф Мэтт Портеус.

Делимся новой семейной фотографией к Рождеству этого года! – гласит официальное описание снимка.

На днях в сети также появилась новая рождественская открытка с королем Карлом III и королевой-консортом Камиллой, а еще отдельная праздничная фотокарточка, на которой Кейт Миддлтон запечатлена соло. Уже завтра, 15 декабря, она возглавит рождественскую службу в Вестминстерском аббатстве, которую ведет уже второй год подряд.

Напомним, что в конце ноября стало известно, что Карл III планирует отдать принцессе Шарлотте титул герцогини Эдинбургской, который носила юная Елизавета II, прежде чем стать королевой в 1952 году.