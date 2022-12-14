 

Принц и принцесса Уэльские на новой рождественской открытке вместе с детьми

14.12.2022, 10:28, Разное
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Накануне Кенсингтонский дворец опубликовал новую рождественскую открытку, на которой принц и принцесса Уэльские запечатлены на прогулке по Норфолку, Великобритания, вместе с тремя подросшими детьми — 9-летним принцем Джорджем, 7-летней принцессой Шарлоттой и 4-летним принцем Луи. Автором снимка выступил королевский фотограф Мэтт Портеус.

Делимся новой семейной фотографией к Рождеству этого года! – гласит официальное описание снимка.

На днях в сети также появилась новая рождественская открытка с королем Карлом III и королевой-консортом Камиллой, а еще отдельная праздничная фотокарточка, на которой Кейт Миддлтон запечатлена соло. Уже завтра, 15 декабря, она возглавит рождественскую службу в Вестминстерском аббатстве, которую ведет уже второй год подряд.

Напомним, что в конце ноября стало известно, что Карл III планирует отдать принцессе Шарлотте титул герцогини Эдинбургской, который носила юная Елизавета II, прежде чем стать королевой в 1952 году.


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