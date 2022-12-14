 

Что не надо в Новый год – Личное мнение

14.12.2022, 10:25, Разное
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Я считаю, что Новый год — светлый праздник. Вот только не нужно устраивать из него Оливье.


Фото: istockphoto.com

Собрала типичные новогодние ошибки и решила рассказать вам, как не наступить в этом году на те же грабли, что и в предыдущие.

Что не надо?

Лететь за тридевять земель. Устраивать суету на ровном месте. Упахиваться на кухне. Посетить непременно всех дальних родственников. Пойти на все-все ёлки с детьми — достаточной одной-двух.

Не стоит стоять в пробках. Не нужно толкаться в очередях. И не строгайте, пожалуйста, салаты до потери сознания.

А что же делать тогда?

Расслабьтесь. Вот реально — просто расслабьтесь. Уберите суету из жизни. Побудьте с семьёй. Посмотрите хорошее кино. Погуляйте. Просто проведите время с теми, кто вам дорог.

А что делать с суетой? Подарки закажите с доставкой. Кухню — отменить!

Вспомните прошлый год. Вы бегали по магазинам, стояли в очереди на выдачу посылок. Тащили всё это на себе домой, бесконечно заворачивали и ждали восторга своих родных.

Сами вы уже не были в восторге ни от чего.

Суета дико утомляет. Особенно бессмысленная. Как в этой кутерьме подумать о себе, как дать себе любимой отдохнуть, когда нужно ещё и готовить на всю семью?

Это можно и нужно сделать с с Приёмом.

Это ваш подарок себе. Вы не готовите, спокойно живете весь декабрь, вас кормит Приём и всего за 330 рублей в день.

Вот вам эта красота и прелесть жизни — пользуйтесь! По ссылке будет ещё выгоднее — это вам мой подарок в надежде, что вы всё-таки прислушаетесь и отдохнете в декабре!

А ещё Приём запустим новогодний конкурс в своей группе во ВКонтакте. Условия максимально простые, все подробности будут в группе 15-го числа — подпишитесь, чтобы не пропустить и участвовать! С 15 по 26 декабря там случится настоящий новогодний подаркомёт — будет разыгран целый мешок подарков.

Не шучу — именно мешок подарков и будут разыгрывать!

Среди призов: бытовая техника (ручные пылесосы, отпариватели, капельные кофеварки, капучинаторы) + разные приятные вещи (игрушки, набор чая, парфюм для дома и т.д.).

Но главное в том, какой вы можете сделать подарок себе — освободите себя от кухни! Ну, не до неё сейчас, ведь так?

Источник: Лена Миро


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