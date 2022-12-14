Мнение: Сбой

Уборочной техники, как выясняется, в Санкт-Петербурге много. Буквально навалом. Журналисты нашли целые залежи её на территории Сестрорецка.

Проблема, как водится, в людях. Нет водителей (или точнее – операторов) этой техники. Как минимум 1000 вакансий не заполнены.

Это и называется провалом проектного управления. Простая задача: закупить технику, найти, обучить и посадить на нее людей, организовать обслуживание техники. Потянули только небольшую часть задачи: закупили. С остальным не срослось.

В итоге первый же не самый тяжелый снегопад – и город зарос снегом. Через неделю снег умнется и утопчется и превратится в лёд. Тогда его уборка станет задачей на порядок более сложной.

В миниатюре – вся Россия. Именно так создаются и накапливаются проблемы. Со снегом еще ладно – весной растает. Ну, поживет Санкт-Петербург в состоянии болота пару недель, можно будет Петра вспомнить – вот гад такой, город на болоте построил, а мы мучаемся. Но это – характерный пример управления всей нынешней вертикали. Не решать и доводить до катастрофы любую самую простую проблему.

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