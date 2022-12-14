 

В Уссурийске при взрыве газа в гараже пострадал один человек

14.12.2022, 9:52, Разное
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Пожар и взрыв газа в Уссурийске произошел утром в среду 14 декабря. Когда службы спасения прибыли на место, машина и гараж были охвачены пламенем, сообщает “Царьград”.

Взрывной волной выбило окна в четырех квартирах близлежащего дома. Есть информация об одном пострадавшем, это хозяин гаража. Об этом пишет RT.

По предварительным данным, мог взорваться газовый баллон либо машина на газу, как сообщает телеканал “360”.


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