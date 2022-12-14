Школьников, слушающих деструктивную музыку, внесут в реестр потенциальных бунтарей, чтобы они немедленно прекратили

Учащихся российских школ, которые слушают деструктивную музыку, будут вносить в единый реестр потенциальных бунтарей и противников школьной и общественной системы.

Чиновники от образования считают, что после этого таким школьникам станет стыдно и они откажутся от недопустимых взглядов.

Проект об учёте подобных элементов был разработан на волне укрепления общественного единства и патриотического самосознания россиян, в рамках федерального проекта по унификации и стандартизации взглядов подрастающего поколения.

– Мы долго выбирали, как обозначить школьников, которые вносят смуту и не придерживаются рекомендованных позиций. Это слово должно быть унизительным, вызывающим отторжение, своего рода синонимом слова «изгой». В конце концов мы определились: это будет реестр потенциальных бунтарей, противников школьной и общественной системы, – рассказывает источник в Минпросвещения. – Никто не хочет, чтобы его считали бунтарём или врагом системы. Все знают, что хотя семена анархизма и могут дать кратковременный буйный рост, на практике такие попытки заранее обречены на полнейший провал.

Для закрепления принятого решения и для внесения ясности в январе пройдёт серия уроков «Быть бунтарём – это плохо». Учащимся дадут понять, что они должны быть сознательными гражданами, а чтобы это звучало убедительно, доносить мысль будут их кумиры – сотрудники системы образования, включая завучей и специалистов по воспитательной работе, заместители мэров и губернаторов, депутаты заксобраний.

Известный рок-музыкант Валерий Кипелов запишет для детей видеообращение «Идти против системы – не круто» и представит новую песню «Сядь, подумай о последствиях».

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