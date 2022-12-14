 

Школьников, слушающих деструктивную музыку, внесут в реестр потенциальных бунтарей, чтобы они немедленно прекратили

14.12.2022, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Учащихся российских школ, которые слушают деструктивную музыку, будут вносить в единый реестр потенциальных бунтарей и противников школьной и общественной системы.

Чиновники от образования считают, что после этого таким школьникам станет стыдно и они откажутся от недопустимых взглядов.

Проект об учёте подобных элементов был разработан на волне укрепления общественного единства и патриотического самосознания россиян, в рамках федерального проекта по унификации и стандартизации взглядов подрастающего поколения.

– Мы долго выбирали, как обозначить школьников, которые вносят смуту и не придерживаются рекомендованных позиций. Это слово должно быть унизительным, вызывающим отторжение, своего рода синонимом слова «изгой». В конце концов мы определились: это будет реестр потенциальных бунтарей, противников школьной и общественной системы, – рассказывает источник в Минпросвещения. – Никто не хочет, чтобы его считали бунтарём или врагом системы. Все знают, что хотя семена анархизма и могут дать кратковременный буйный рост, на практике такие попытки заранее обречены на полнейший провал.

Для закрепления принятого решения и для внесения ясности в январе пройдёт серия уроков «Быть бунтарём – это плохо». Учащимся дадут понять, что они должны быть сознательными гражданами, а чтобы это звучало убедительно, доносить мысль будут их кумиры – сотрудники системы образования, включая завучей и специалистов по воспитательной работе, заместители мэров и губернаторов, депутаты заксобраний.

Известный рок-музыкант Валерий Кипелов запишет для детей видеообращение «Идти против системы – не круто» и представит новую песню «Сядь, подумай о последствиях».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10.22 / NBC объяснил американцам, почему еда стала дороже, а богатые богаче

09.04.22 / Чтобы кишечник весь день работал как часы, нужно выбирать правильный завтрак: бобы и еще 5 подходящих продуктов

18.10.22 / В Подмосковье в многоквартирном доме взорвался газ

06.01.21 / Путин опасается, что маршруты его кортежа стали известны США

10.08.20 / Мнение: Три варианта развития ситуации в Белоруссии

09.07.22 / Огромный череп «снежного человека» нашли в Канаде

31.03.22 / Звезда “Полицейского с Рублевки” Софья Каштанова отметила первый день рождения дочери

10.03.21 / США объявили кибервойну

01.07.22 / Мнение: Против озверения

14.11.22 / Охота на ведьм в Индии: Тысячи убитых только в XXI веке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика