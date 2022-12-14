Сабо с шипами и остроносые сапоги до колена: какая обувь из 90-х никогда не выйдет из моды

В этом году в мир моды уверенно ворвались тренды из 90-х. Ошибочно полагать, что эти вещи вскоре забудутся и им на смену придут новые. Напротив, такие тренды стали вечной классикой, поэтому вы вполне можете инвестировать деньги в их приобретение, ведь они прослужат вам долгие годы. Рассматриваем варианты обуви, которые всегда в моде.

Туфли Мэри Джейн

В классической вариации туфли Мэри Джейн напоминают обычные туфли для школьниц: у них округлый носок, аккуратная подошва, ремешок на щиколотке для лучшей фиксации, достаточно глубокий вырез спереди.

Однако модель такой обуви из девяностых годов отличается от первоначального варианта. Здесь наблюдается грубая, толстая подошва, которая делает внешний вид туфель более брутальным и неформальным. Такой аксессуар прекрасно вписывается в трендовый стиль преппи. Именно в вариацию Мэри Джейн 90-х нужно инвестировать деньги.

Лоферы

Это разновидность мокасин, и ее также отличает толстая и достаточно грубая подошва. Подобную обувь можно было увидеть на новейших показах мод именитых дизайнеров. Стилисты рекомендуют сочетать массивные лоферы с широкими брюками и блейзером оверсайз для создания непринужденного лука. Для офиса такой вариант тоже подойдет, но только в случае, если ваша фирма допускает чуть менее формальный дресс-код.

Белые лоферы

Есть и другая разновидность лоферов, которая также является вневременной классикой. Речь идет о белых аккуратных мокасинах на относительно тонкой подошве и маленьком широком каблуке. Желательно, чтобы обувь была изготовлена из качественной кожи или эко-кожи. Все дело в том, что такие лоферы нужно носить в теплую погоду. Чтобы ноги не потели, нужно носить обувь из натурального материала, который пропускает воздух.

Белые лоферы задуманы как альтернатива белым кроссовкам. Это тот вариант обуви, который подходит под одежду любого фасона и цвета, прекрасно интегрируется как в офисно-деловой, так и в повседневный лук.

Босоножки на высокой танкетке

Такую обувь в девяностые годы носили светская дива Пэрис Хилтон, певица Бритни Спирс и другие знаменитости. Сейчас данный тренд подхватили современные селебритис: например, сестры-модели Кайли и Кендалл Дженнер.

Смело сочетайте такую обувь с джинсами и рубашкой оверсайз днем для создания образа в стиле кэжуал. Для вечернего лука, для выхода в свет, комбинируйте босоножки на экстремально высокой танкетке с маленьким черным платьем и сумкой-клатчем.

Мюли на прозрачном высоком каблуке

Пожалуй, это самый причудливый тренд из всего списка. Обычно мюли мы привыкли видеть на относительно высокой танкетке. Здесь же вместо танкетки наблюдаются высокие, но широкие и устойчивые каблуки. Ключевая особенность такого варианта обуви — это прозрачные каблуки, которые делают мюли весьма экстравагантными. В любом образе такая обувь должна быть акцентной. Ее точно не нужно прятать под длинными платьями или юбками.

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Босоножки на плоской платформе

Если вам импонирует стиль бохо шик, тогда вам точно придется по душе данная обувь. Речь идет об удобных босоножках с ремешками на плоской, но относительно высокой платформе. Особенно стильно и аутентично выглядит такая обувь на джутовой платформе. Вы можете комбинировать ее с юбками миди или макси из тонкой струящейся ткани, с кюлотами или с леггинсами в сочетании с парео.

Учтите, что долго и на постоянной основе носить такую обувь не рекомендуется – могут возникнуть боли в позвоночнике и может развиться плоскостопие. Лучше чередуйте обувь на чуть приподнятой танкетке или на каблуке с такой обувью на плоской подошве.

Сабо с шипами

Эта разновидность обуви стала актуальной в девяностые годы и не сдала своих лидирующих позиций через тридцать лет. Речь идет о сабо на платформе с металлическими заклепками по краям. Она также вписывается в концепцию стиля бохо.

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Выбирайте сабо с шипами в коричневых оттенках. Сочетайте их с юбками и платьями. Кстати, под низ можете даже надеть колготы.

Высокие кеды

Изначально акая обувь была придумана для баскетболистов, однако со временем интегрировалась в гардероб простых женщин, не спортсменок. Высокие кеды прекрасно вписываются в повседневный стиль. Их можно сочетать и с джинсами, и с юбками, и с платьями.

Биркенштоки

Эта сандалии на пробковой подошве с кожаными ремешками. Изначально задумывались как ортопедическая обувь для поддержания здоровья ног. Поскольку сейчас в тренде удобство и комфорт, забота о себе и своем теле, биркенштоки вновь стали актуальны и наверняка не выйдут из моды ближайшие десятилетия.

Босоножки на толстом каблуке

Такая обувь, может, не выглядит слишком элегантно, зато смотрится стильно и очень современно. Ее ключевая особенность — это продольный ремешок в передней части, достигающий щиколотки и соединяющийся с поперечным ремешком. Визуально такие босоножки удлиняют ноги и за счет высокого каблука добавляют несколько сантиметров роста.

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Цветные кроссовки

Чтобы освежить самый простой наряд, состоящий из джинсов и футболки, сделайте яркий акцент в виде такой спортивной обуви. Ее ключевая особенность — это эргономичная подошва. В таких кроссовках вы вполне можете оправляться как на пробежку или в спортзал, так и на пикник на природу.

Ковбойские сапоги

Все модницы девяностых помнят, насколько неожиданно эта обувь ворвалась в мир моды и покорила сердца многих представительниц прекрасного пола. Сегодня она по-прежнему актуальна. Сочетайте ковбойские сапоги с юбками и кожаными куртками, с леггинсами и пончо. Включайте их как в повседневные, так и в офисно-деловые образы.

Остроносые сапоги до колена

Эта обувь (на главном фото) подойдет для создания элегантного и женственного образа. Сочетайте остроносые сапоги с леггинсами и верхом оверсайз, чтобы создать стильный лук. Дополните наряд сумкой-шопером и ковбойской шляпой. Учтите, что по высоте обувь должна доходить до середины голенища.

Армейские ботинки на шнуровке

Сейчас модно сочетать элегантные вещи с брутальной обувью. Создавайте стильный образ, комбинируя армейские ботинки на шнуровке и платье миди или мини с растительным принтом. Чем ярче будет контраст между вещами разных стилей — тем лучше.