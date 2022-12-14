18 фраз, которые помогут смело войти в новый год

Вы готовы к начала нового года? Пришло время оглянуться назад, принять все, что произошло, извлечь уроки и начать все сначала. Приготовьтесь к новой главе своей жизни. С какими мыслями вы закончите этот год и войдете в новый год? Вот фразы, которые нужно говорить себе, чтобы душа пела в ожидании праздника.

Вот о чем стоит напомнить себе в конце года

1. Ты сильный. Ты прошел через многое, рос, развивался, учился и становился мудрее. Будь готов к новой главе в своей жизни.

2. Пришло время осознать, что ты не всегда можете контролировать то, что происходит в вашей жизни. Иногда все, что вы можете сделать, это принять свою судьбу и продолжать свой путь.

3. Никогда не зацикливайся на том, что могло бы или должно было быть. Прислушайтесь к своей интуиции и сосредоточьтесь на том, что происходит прямо здесь и сейчас — ведь это ваша жизнь.

4. Ты сильнее, чем думаешь. Никогда не забывай об этом. И вы не одиноки. Разум и душа были, есть и всегда будут с вами.

5. Принимай вещи, которые встречаются на вашем пути, и принимайте их с распростертыми объятиями. Они посланы Богом, чтобы помочь вам вырасти и стать лучшей версией себя.

6. Делать ошибки всегда лучше, чем притворяться, что живешь идеально. Продолжай рисковать.

7. Я горжусь собой.

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8. Борись за свои мечты.

9. Не позволяй никому подрезать тебе крылья.

10. Ты добьешься успеха в том, что намеревался сделать. Ты будешь подниматься после неудач каждый раз.

11. Не прячься от своих страхов, потому что они не для того, чтобы напугать.. они для того, чтобы дать понять, что жить стоит. Открой свое сердце и наслаждайся каждой главой своей жизни.

12. Никогда не забывай, с чего начал.

13. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на то, что не нравится.

14. Будущее может отличаться от настоящего… и у тебя есть возможность изменить его прямо здесь и сейчас.

15. Мир придет, когда он будет внутри тебя. Не ищи его в другом месте.

16. Сосредоточь внимание на том, чтобы стать лучшей версией себя.

17. Воспринимай себя, как собственного лучшего друга.

18. Всегда будь благодарен за жизнь, которой живешь.

Заключение

Последние дни года – это время, чтобы собрать мысли, проанализировать поступки и подумать о своих планах на будущее. Не стоит переживать, если провели эти дни в суматохе. Даже нескольких минут перед Новым годом хватит, чтобы дать себе установку на следующий год.