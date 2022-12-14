Профицит российского бюджета вырос в четыре раза благодаря доходам от энергоносителей, но этому уже пришел конец

Профицит российского бюджета вырос более чем в четыре раза из-за резкого роста денежных поступлений от экспорта нефти и газа, несмотря на западные ограничения, пишет Bloomberg. Компания «Газпром» выиграла от роста цен на энергоносители, хотя общие объёмы экспорта сравнительно упали, и впервые в своей истории выплатила промежуточные дивиденды, отмечается в статье.



AP

В ноябре этого года профицит российского бюджета (превышение доходов над расходами) вырос более чем в четыре раза, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине, пишет Bloomberg. Статистика показывает, что зафиксирован ещё один месяц улучшения.

Согласно новым данным, за первые 11 месяцев этого года профицит бюджета достиг 557 миллиардов рублей (что составляет около $9 млрд), по сравнению со 128,4 миллиардов рублей в период с января по октябрь. Об этом сообщило Министерство финансов РФ в понедельник, поясняется в статье.

Министерство финансов также ожидает, что годовой дефицит может достичь в итоге 2% от валового внутреннего продукта по мере падения доходов и увеличения расходов на военные нужды. Согласно предыдущим прогнозам, эта цифра составляла 0,9% от ВВП, говорится в статье.

До сих пор российскому правительству удавалось без особых проблем покрывать свои потребности в финансировании, используя фонд благосостояния и увеличивая заимствования на внутреннем рынке, где местные инвесторы увидели, что их альтернативы сужаются из-за санкций, отмечает Bloomberg.

Однако нагрузка на государственные финансы растёт по мере того, как правительство принимает новые меры для поддержки экономики в период экономического спада, а также выделяет больше средств на удовлетворение потребностей армии. В то же время доходы от экспорта нефти и газа стремительно растут, уже превысив годовой план за первые 11 месяцев, подчёркивается в статье.

Чтобы помочь компенсировать падение государственных доходов в этом году, власти приняли решение единовременно повысить налоги для «Газпрома». Эта компания заметно выиграла от роста цен на энергоносители, даже несмотря на то, что общие объёмы экспорта упали из-за новых западных ограничений. Газовый гигант, подконтрольный государству, даже смог впервые в истории выплатить промежуточные дивиденды, сообщает Bloomberg.

«Дополнительные доходы от «Газпрома» являются причиной резкого увеличения профицита федерального бюджета. Во-первых, Газпром в последние месяцы платит почти половину налоговых поступлений от нефти и газа. Во-вторых, в ноябре компания выплатила правительству дивиденды в размере около 0,6 триллиона рублей. Без последнего разового платежа бюджет, вероятно, был бы близок к безубыточности по итогам 11 месяцев этого года», — пояснил в интервью Bloomberg экономист и эксперт по РФ Александр Исаков.