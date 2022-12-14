Как правильно ставить цели на новый год и добиваться результата?

Планируем похудеть, заняться спортом, бросить вредные привычки, научиться играть на гитаре. Обещаем себе обязательно добиться поставленных целей, но в итоге быстро забрасываем начатое и не приходим к нужному результату. С чем это связано и как грамотно работать над своими целями, чтобы достичь желаемого?

Мы часто подменяем цели мечтами

У многих из нас каждый год повторяется одна и та же ситуация. С 1 января мы пытаемся изменить жизнь, но эти попытки получаются не очень успешными. Начинаем бегать по утрам, но через неделю нам уже лень вставать с постели в 6 утра. Бросаем курить, но вскоре вновь покупаем пачку сигарет. Приучаем себя ложиться спать в 10 часов вечера, но просмотр интересного сериала затягивает нас до глубокой ночи. То есть простая установка “у меня есть цель, и я ее добьюсь в новом году” — неэффективна. А причина кроется в том, что мы смотрим на свои намерения, как на мечты.

Основное отличие цели от мечты — последнюю не обязательно добиваться. Можно просто подумать о том, что было бы хорошо выучить иностранный язык, сбросить лишние килограммы и стать стройным. А реализовывать задуманное нет необходимости. Потому что через день, два, неделю или полмесяца фитнеса вы все еще не становитесь стройным. А ходить в зал после работы уже лень. В итоге мы постепенно отказываемся от своего намерения и прекращаем идти к результату.

Нам нужно все и сразу

Цель — это конкретно обозначенная задача. Возможно ли за год повысить знание английского на два уровня? Да. Можно ли освоить программирование? Да. Сменить работу и зарабатывать в 1,5 раза больше? Такое возможно во многих случаях. Получить автомобильные права, приобрести кулинарные навыки, научиться шить одежду? Да, все это можно сделать. Но не одновременно.

Когда мы принимаем решение об изменении жизни, мы берем сразу все наши желания и цели и пытаемся их реализовать за один год или даже месяц. Хотим разом отказаться от всех вредных привычек, освоить новую профессию и параллельно заниматься хобби. Но так не получается, и мы сталкиваемся с разочарованием.

Правильная постановка целей

Не стоит хвататься сразу за все жизненные задачи. Остановитесь на какой-либо одной, наиболее значимой цели. На той, которая больше всего воодушевляет и обещает изменить жизнь к лучшему. Важно, чтобы она была достижима. То есть план действий для получения результата должен быть не только возможен для каждого человека, но и приемлем конкретно для вас. Обычно у людей не так много ресурсов для реализации целей. В большинстве случаев мы можем уделять этому до 1-2 часов в день. Конечно, свободного времени бывает больше. Но мы сталкиваемся с нехваткой сил, неуверенностью в себе и прокрастинацией, с которой вынуждены регулярно бороться.

Ежедневно выделяйте на свои цели 30-60 минут. Совсем не обязательно ограничиваться этими рамками, но при данном подходе вы минимизируете вероятность неудачи. Лучше взять одно небольшое дело и реализовать его, чем поставить перед собой множество задач, но никакую из них не решить.

Если вы ставите цель на год, подумайте о промежуточном результате: к чему нужно прийти через 6 месяцев? Отталкиваясь от этого, можно наметить себе квартальную цель, затем задачу на месяц, а потом — на неделю. Вы должны знать, что конкретно требуется делать в течение каждого отрезка времени, чтобы в итоге прийти к поставленной цели. Не забывайте отслеживать успехи и еженедельно проверять, насколько хорошо у вас идут дела. Решительно выполняя каждую задачу, вы будете постепенно приближаться к нужному результату, и спустя время обязательно достигнете желаемого.