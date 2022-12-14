В Челябинске ребенок скончался из-за ОРВИ

В Челябинске 10-летний мальчик заболел ОРВИ. Об этом сообщает VSE42.RU. Ребенок три дня был на больничном, но ему становилось все хуже. В итоге мать приняла решение привезти школьника в больницу на такси, по дороге он скончался.

По факту гибели несовершеннолетнего возбудили уголовное дело (причинение смерти по неосторожности). Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления, пишет “Царьград”.