В Челябинске ребенок скончался из-за ОРВИ
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В Челябинске 10-летний мальчик заболел ОРВИ. Об этом сообщает VSE42.RU. Ребенок три дня был на больничном, но ему становилось все хуже. В итоге мать приняла решение привезти школьника в больницу на такси, по дороге он скончался.
По факту гибели несовершеннолетнего возбудили уголовное дело (причинение смерти по неосторожности). Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления, пишет “Царьград”.
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