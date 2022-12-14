Скандалы: Тайнолигарх

Миллиардер Василий Анисимов увёз с собой в Швейцарию секреты российской приватизации

Василий Анисимов, состояние которого оценивается в 1,6 млрд долларов, покинул Россию и обосновался в Швейцарии. Таким образом он стал как минимум четвёртым по счёту миллиардером, официально разорвавшим связи с РФ. Анисимов не так известен, как Тиньков или Мильнер, он не часто попадал в новости, хотя активно участвовал в крупнейших бизнес-переделах. Например, в битве за Красноярский алюминиевый завод, в процессе Березовского против Абрамовича, в скандале вокруг Михайловского ГОКа.

Кто знает, какие тайны он увезёт с собой из России?

Анисимов всегда был очень осторожным бизнесменом. Вот и на этот раз он не стал делать громких заявлений. О его уходе из России стало известно случайно, благодаря утечкам из Регистрационной палаты Великобритании. Оказалось, что в конце сентября российский магнат уведомил власти Альбиона о том, что с июня он постоянно проживает в Швейцарии. Одновременно он оставил пост президента Федерации дзюдо России, которую возглавлял 12 лет.

Подмосковные стройки

«Форбс» оценивает состояние 71-летнего Василия Анисимова в 1,6 млрд долларов.

Самым заметным публичным активом миллиардера является доля в Степногорском горно-химическом комбинате. Это казахстанское предприятие добывает уран и молибден. Анисимов и его казахстанский партнёр Яков Клебанов контролируют актив через британское юрлицо Degevol. Именно поэтому ему и пришлось отчитаться перед лондонской регистрационной палатой.

В России у Анисимова, возможно, остались какие-то активы, связанные с девелоперской компанией Coalco. Этот бизнес он создал ещё в 90-е. В свои лучшие времена компания владела огромным земельным банком в Подмосковье – за ней числилось около 20 тыс. гектаров земли. На многих участках компания успела построить жилые комплексы или инфраструктурные объекты, заработав немалые деньги. Именно Анисимов лоббировал строительство в Домодедовском районе правительственного квартала, куда предполагалось перевести из Москвы органы государственной власти. Однако связей пробить идею у него не хватило.

В 2015-м Анисимов открестился от девелоперского бизнеса, передав Coalco в управление компании MR Group. Впрочем, собственность на землю и недвижимость, как писало агентство РБК, он сохранил за собой. В числе принадлежавших Coalco объектов упоминались столичные МФК Royal Plaza, Crystal Towers и «Басманный». Успел ли он с тех пор перевести активы в кеш или переписать на доверенные структуры, остаётся только гадать. Однако роль Анисимова в российском бизнесе важна не столько его нынешней активностью, сколько той информацией, которую он успел накопить, участвуя в сделках слияния и поглощения активов вместе с Алишером Усмановым, Романом Абрамовичем и Борисом Березовским.

Свою жизненную философию, созревшую у него ещё в 90-е, миллиардер однажды чётко сформулировал в интервью. «Цель в жизни у меня была очень простая. Я думал: заработаю денег и уеду на Запад жить, – признавался он. – Но тут началась приватизация. Устоять перед соблазном стать хозяином предприятий, с которыми уже работал, я не смог».

Путь к сытой и роскошной жизни алмаатинец Анисимов проторил себе ещё в эпоху перестройки, когда получил в Москве пост директора Росхозторга. Эта организация заведовала оптовыми базами, через которые по магазинам распределялись дефицитные (а тогда дефицитом было почти всё) товары. Предприимчивому дельцу понадобилось всего три года работы на «хлебной» должности, чтобы скопить средства для открытия своего бизнеса. Уже в 1989 году Василий Анисимов создаёт компанию «Траст», которая занимается строительством в СССР кирпичных заводов, завозя оборудование для них из-за рубежа. Для этого была придумана хитрая схема. «Траст» получил от советского правительства статус спецэкспортёра, что давало ему возможность вывозить на внешние рынки стратегическое сырьё – цветные металлы. На полученные доллары закупалось иностранное оборудование. Оно устанавливалось на кирпичные заводы, которые строились в основном по заказу металлургических предприятий для обслуживания их технологического процесса. На каждой такой сделке Анисимов, по его собственному признанию, зарабатывал миллион долларов. Так что к середине 90-х предприниматель уже обладал значительным капиталом. Их он пустил на скупку металлургических активов.

Березовский и долги

В 90-е вокруг заводов то и дело вспыхивали корпоративные войны, к которым привлекались разнообразные ОПГ. Особенно напряжённая обстановка сложилась вокруг Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ). С одной стороны на контроль претендовала группа Льва Черного. Его бизнес-партнёр (ныне покойный Дмитрий Босов) также имел интересы на заводе, являясь поставщиком сырья. При этом Босов пользовался покровительством Бориса Березовского, уже имевшего должность в Совбезе России. С другой стороны была группировка Анатолия Быкова, которого в то время называли самым могущественным человеком в Сибири (в прошлом году он получил 13 лет за организацию убийств). И вдруг Анисимов, имевший репутацию очень осторожного человека, вклинился между молотом и наковальней, купив блокпакет КрАЗа. По приезде в Красноярск нового акционера сразу же встретили бандиты и отвезли его в лес. Однако Анисимов нашёл слова до того веские, что его не просто отпустили с миром – на два года вокруг завода воцарилась тишина! Кто же был «крышей» Анисимова?

В 1999 году он продал свои акции группе инвесторов во главе с Романом Абрамовичем. Через много лет Борис Березовский подаст иск в Лондонский суд к Абрамовичу. Один из спорных эпизодов будет касаться как раз покупки Абрамовичем КрАЗа.

Сторона Березовского утверждала, что Абрамович не заплатил Березовскому за его долю. Также всплыла информация, что Анисимов продал свой пакет всего за 125 млн долларов, что было значительно ниже рыночной цены. Из этого можно сделать предположение, что Анисимов мог «держать» теневую долю Березовского.

В эту канву ложится ещё один факт. В 2009 году Березовский потребовал в Лондонском суде у Анисимова переписать на него за долги 10% акций принадлежавшего тому холдинга «Металлоинвест». Правда, потом, незадолго до смерти, от этих претензий отказался. Впрочем, история с «Металлоинвестом» заслуживает отдельного рассказа.

Миллиард на ГОКе

«Металлоинвест» – это совместный проект Василия Анисимова и Алишера Усманова. Предприниматели были знакомы ещё с 1989 года, когда Усманов занимался импортом табака, однако совместным бизнесом занялись лишь в 2003 году. Сначала друзья провернули успешную спекуляцию с акциями европейской металлургической компании Corus. Они начали скупку бумаг и инспирировали «утечки» в СМИ, что собираются взять предприятие под контроль. Результатом стал резкий рост котировок. После чего Усманов и Анисимов продали свой пакет, выручив на этом 555 млн долларов – «навар» составил почти 200%.

Полученные деньги были вложены в «Металлоинвест». Основной актив этой холдинговой структуры – Михайловский ГОК. Цена его покупки составила 2 млрд долларов. Усманов и Анисимов говорили, что вложили 1 млрд собственных средств. Откуда они его взяли, отдельный вопрос. Но что ещё интереснее – второй миллиард был занят у кипрской «дочки» Внешторгбанка под залог акций всё того же Михайловского ГОКа.

А потом начался цирк. Багамская компания Colchecter Group Trading подала иск в суд Ростовской области с требованием признать её право на 97% акций Михайловского ГОКа, так как она-де купила их ранее. Активы Усманова и Анисимова были арестованы, но в историю вмешался топ-менеджмент ВТБ. Зампред правления банка Вадим Левин написал письмо в службу судебных приставов, и ФССП отменила арест. А российские представители интересов Colchecter Group Trading оказались под уголовным делом.

Отстояв предприятие, Анисимов не стал ждать прибылей от своих инвестиций, уступив свой пакет в «Металлоинвесте» всё тому же ВТБ. Было объявлено, что в обмен на акции банк простит его компании Coalco Meta*ls долг в размере 1,5 млрд рублей. Считаем: в сделку с ГОКом Усманов и Анисимов вложили миллиард на двоих. А вышел Анисимов с 1,5 миллиардами. Крышевал ли кто-то эти хитроумные сделки Анисимова? Наверное, про это знает только он сам.

Дмитрий Игонин

Оригинал материала: “Наша Версия”