Сторонник Путина экс-полковник Макгрегор – точечные удары по российской территории не повлияют на исход конфликта на Украине

Стало известно, что Пентагон разрешил ВСУ применять американские вооружения для ударов по территории России, однако конфликт завершится прежде, чем существенная часть обещанных ракетных систем будет готова для поставок Киеву, заявил бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор в интервью подкасту Judging Freedom. Ракеты HIMARS или ATACMS, дальность действия которых позволяет наносить удары в глубь российской территории, изготавливаются крайне медленно, а поражение точечных целей не поможет изменить ход боевых действий, подчеркнул он.

Вы уже говорили, что Мэтт Вандайк (наёмник, основатель НКО «Сыны свободы интернешнл». — ИноТВ) не был на поле боя, хотя сам он считает обратное. Я не знаю, где он находился (во время интервью. — ИноТВ). Мы общались сегодня; возможно, он был в Киеве, поскольку во время разговора резко ухудшилась связь: был лишь звук без изображения. Спустя 45-50 секунд соединение восстановилось. Но он утверждает, что находится на поле боя, проводя тренировки. Почему украинские военнослужащие тренируются с американскими волонтёрами, а не с действующими военными армии США?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Они в отчаянии и потому принимают всё, что бы им ни предложили. У них есть наличные деньги, благодаря нам. Мы выделили им большие средства, чтобы они могли платить каким угодно наёмникам, иностранным бойцам. Они приглашают всех, кто готов воевать, приезжать и сражаться. Они в отчаянии, господин судья. Они находятся в завершающей стадии конфликта.

На выходных вы рассказали мне одну новость, за что я благодарен вам, господин полковник, как и за ваше участие в шоу в целом: анонимный источник из Пентагона признал, что украинцам было разрешено наносить удары внутри российской территории оружием, полученным от США. Даже не знаю, почему эта новость не стала заголовком на первой странице The New York Times, The Washington Post или The New York Post, Fox News или CNN, да где угодно! Мне это кажется безрассудным и заслуживающим широкого освещения в СМИ. Во-первых, верите ли вы, что это правда? И если да, то насколько это опрометчиво?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Насколько мне известно, единственная система вооружений, попадающая в эту категорию неядерного оружия, — это ракеты HIMARS. Проблема с этими ракетами заключается в том, что они почти закончились. И, конечно же, ракеты ATACMS, с большим радиусом действия, а также более точные. Мы можем произвести лишь около 250 ракет HIMARS в год. В прошлом мы пытались нарастить производственные мощности, но не вышло. Это весьма сложно устроенная ракета. Требуются часы кропотливой сборки. Скажем так, это не тот снаряд, сборку которого можно доверить роботизированной системе. Так, если мы будем посылать 10—13 ракет ежемесячно на протяжении года, то этот конфликт, как мне кажется, завершится прежде, чем прибудет существенная часть оружия. Во-вторых, если у них сейчас действительно есть ракеты ATACMS — тактическая система с дальностью действия 150—200 миль — и они решат использовать их (а им было сказано, что их можно применять против русских), то что станет их целями? Одна тут, другая там — некие точечные цели на удалении 100 миль вглубь РФ — как удары по ним могут изменить исход конфликта? Я не думаю, что это будет иметь какой-либо эффект.