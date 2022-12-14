Скандалы: Конфискован чемодан с наличными

Европарламент опозорился коррупционным скандалом вокруг Катара

Европейский парламент оказался «под ударом» из-за разрастания коррупционного скандала, связанного с Катаром. Бельгийская полиция провела обыск в нескольких офисах и конфисковала чемодан, полный наличных денег.

Полиция начала в понедельник новую волну рейдов против политических деятелей в Брюсселе в связи с предполагаемой коррупцией вокруг интересов Катара, в рамках скандала, который угрожает разрушить демократию Европейского Союза.

«Европейский парламент, — заявила его президент Роберта Метсола на заседании в Страсбурге в понедельник, — подвергается нападкам».

Центром этой атаки, как пишет Politico, на данный момент является парламентская группа социалистов и демократов (S&D). В Брюсселе полиция провела обыск в офисе депутата Европарламента от Греции Евы Кайли, которая в настоящее время находится в тюремной камере в ожидании явки в суд, назначенной на среду.

Тем временем ее коллеги в Страсбурге исключили ее из группы S&D, в то время как ее коллеги по Европарламенту готовились лишить ее должности вице-президента.

Несколько других членов группы социалистов и демократов — не причастных напрямую, но находящихся под пристальным вниманием из-за их связей с обвиняемыми — также согласились отказаться от ключевых назначений, в том числе депутат Европарламента Мари Арена в качестве председателя подкомитета парламента по правам человека.

В целом бельгийская полиция насчитала шесть арестов (хотя двое человек, отец Кайли и глава профсоюза Лука Висентини, были освобождены) и провела обыски в 19 частных домах. Денежные средства, изъятые полицейскими, включают 600 тысяч евро в частном доме, «несколько сотен тысяч евро» в чемодане, изъятом в брюссельском отеле, и 150 тысяч евро в квартире Кайли. Активы ее семьи в Греции заморожены.

После блокировки доступа к айти-оборудованию в выходные полиция заявила, что получила данные в понедельник. Помимо офиса Кайли, в понедельник днем офисы двух помощников также были отмечены табличкой «Доступ запрещен».

«Европейская демократия находится под атакой», — заявила Метсола на пленарном заседании, пообещав начать внутреннее расследование.

Призыв к расследованию поддержали депутаты Европарламента в Страсбурге и по всему блоку. «На карту поставлено доверие к Европе», — заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Однако для наблюдателей угроза авторитету Европы всегда была очевидной. Скандал — это не нападение, а «самоповреждение», — написал в Твиттере основатель The Good Lobby Альберто Алеманно в ответ на выступление Роберты Метсола. «Парламент ЕС и большинство его членов исторически сопротивлялись более строгим правилам честности и эффективной системе правоприменения».

В понедельник президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила новую решимость создать всеобъемлющий наблюдательный орган. «Очень важно иметь не только строгие правила, но и одинаковые правила, охватывающие все институты ЕС, и не допускать никаких исключений», — сказала она журналистам.

Но, несмотря на все разговоры о защите доверия и обеспечении прозрачности в институтах ЕС, высокопоставленные чиновники сопротивлялись ранней возможности реализовать это на практике. Представитель комиссии Дана Спинант быстро закрыла вопросы, когда журналисты попытались надавить на фон дер Ляйен по поводу твитов Маргаритиса Схинаса, вице-президента комиссии, в которых он похвалил трудовые реформы Катара перед чемпионатом мира.

Похожая сцена была в Страсбурге, где представитель парламента отказался отвечать на вопросы журналистов на онлайн-пресс-конференции.

«Наш путь открытых, свободных, демократических обществ подвергается нападкам», — заявила Роберта Метсола в Страсбурге. «Враги демократии, для которых само существование этого парламента представляет угрозу, не остановятся ни перед чем. Эти злонамеренные деятели, связанные с авторитарными третьими странами, предположительно вооружили НПО, союзы, отдельных лиц, помощников и членов Европейского парламента, чтобы подавить наши процессы».

В Будапеште моментом воспользовался Виктор Орбан, возглавляющий страну, которую Европейский парламент объявил «больше не являющейся демократией». Премьер-министр Венгрии написал в Твиттере утреннее приветствие Европарламенту с фотографией бывших мировых лидеров со швами. Подпись гласит: «А потом сказали… Европарламент серьезно обеспокоен коррупцией в Венгрии».

Андрей Яшлавский

Оригинал материала: “Московский комсомолец”