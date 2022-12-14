Видеоняня сняла как призрак гладит ребенка по голове

На экране видеоняни женщина увидела странное явление, что-то едва видимое и нежно светящееся плавно двигалось в районе головы ее маленького ребенка, лежащего в своей кроватке в детской.

Мать двоих детей Уитни Аллен выложила в свой аккаунт TikTok любопытный ролик с видеоняни, который быстро набрал более 3 млн просмотров и более 8 тысяч комментариев.

“Мой муж скончался в апреле этого года. Я видела, как его дух успокаивал нашего ребенка — того, кого он так никогда и не увидел”, – пишет Уитни.

На видео Уитни держит радионяню в одной руке, а другой ведет запись трансляции. В кроватке на экране лежит ее 3-месячный сын Лео, который, казалось бы, крепко спит, пока непонятный светлый сгусток мягко двигается рядом с его головой.

Если поверить в то, что это был призрак мужа Уитни, который пришел приласкать своего сына, то непонятный сгусток становится слегка похожим на полупрозрачную человеческую руку, которая нежно гладит малыша по голове.

На мгновение глаза ребенка приоткрываются, но, поскольку светлый сгусток продолжает медленно перемещаться по его голове, он снова засыпает.

К концу ролика видно, что Лео все еще крепко спит, но теперь лежит в другой позе. Тем не менее, все еще можно увидеть светлый сгусток энергии, который, продолжает “гладить” голову ребенка.

“Завеса тонка”, – пишет Уитни, ссылаясь на завесу, которая, по мнению некоторых, существует между мирами живых и мертвых.

Муж Уитни, Райан, умер в возрасте 35 лет после тяжелой аллергической реакции на укус пчелы. Его сердце остановилось более чем на 20 минут, что привело к бескислородной черепно-мозговой травме.

Райан умирал медленно в течении 6 месяцев, перенеся многочисленные медицинские процедуры и госпитализации, но в итоге оказавшись в хосписе, так как врачи больше ничем не могли ему помочь. Когда Райан скончался, он оставил своего 3-летнего сына Джексона и свою жену Уитни, которая была беременна вторым сыном.

В комментариях к этому видео пользователи оживленно делились своими теориями касательно вероятного призрака, а также выражали Уитни признательность за публикацию ролика.

“Это самая удивительная вещь, которую я когда-либо видел. Спасибо вам за это”, – написал один из пользователей в комментариях.

“Я говорю вам прямо сейчас, что это ваш муж. О, боже мой… теперь он его Ангел-хранитель. Ваш сын божественно защищен”, – написал другой пользователь.

“Это единственное видео, которое я когда-либо видел, где это (призрак) кажется реальным!!! У вашего сына есть свой собственный ангел-хранитель”, – написал еще один пользователь.

“Тот факт, что малыш открывает глаза, он тоже чувствует своего папу …”, – прокомментировал другой пользователь.