Нетрадиционные ценности – Братьев-близнецов четыре раза похищали пришельцы, подвергая анальному зондированию

Весной 2022 года в британских СМИ была опубликована история о братьях-близнецах Филиппе и Рональде Кинселла, которые утверждают, что были похищены инопланетянами и подвергнуты мучительным осмотрам.

52-летние близнецы Филипп и Рональд Кинселла живут в Кемпстоне, Великобритания. Они впервые столкнулись с НЛО в 1983 году, когда им было по 13 лет. Тогда с ними не произошло ничего страшного, они просто наблюдали странный серебристый шар, летящий по небу, но в 1989 году все стало намного хуже.

“Я помню, как сидел у себя дома, и вдруг атмосфера изменилась, все наполнилось электростатикой. Волосы у меня на спине встали дыбом, а Ронни впал в транс – он замер и поднял голову к потолку”, – рассказывает Филипп.

“Следующее, что я помню, это то, что я оказался в своего рода медицинской комнате. Там был немного грязновато и очень жарко. И я понял, что я полностью голый. Когда я повернулся направо, там стояли те, кого я могу описать только как – как бы смешно это ни звучало – три рептилии.

Они не общались и стояли в густом тумане. Я был в полном ужасе и был еще больше напуган, когда обнаружил, что в нижней части моего туловища находилось какое-то приспособление”.

По словам Филиппа, тогда его доставили на борт космического корабля и подвергли так называемому “зондированию” – болезненному медицинскому обследованию, о котором рассказывают большинство похищенных пришельцами. При зондировании в прямую кишку вводят какой-то крупный инструмент, причем без применения каких-либо обезболивающих.

“Я был совершенно ошеломлен и начал кричать и вопить, потому что хотел, чтобы они вытащили эту штуку из меня. Я просто хотел избавиться от этой штуки, потому что она хорошо ощущалась в нижней части моей анатомии. Но у этих существ, кем бы они ни были, не было ни сострадания, ни любви, ни вообще никакого чувства сопереживания”.

А потом в помещении вдруг появился пришелец другого вида, тот, которых описывают как Серые (невысокий, с большой головой и крупными миндалевидными глазами). Это стало спасением для Филиппа.

“Устройство, которое было внутри меня, тут же медленно вытянулось, ремни (которыми он был привязан к столу) оторвались, и я заметил, что три рептилии ушли, они просто исчезли”.

Серый пришелец телепатически приказал Филиппу одеться и перенес его обратно в его спальню. Только тогда его брат Ронни “вышел из транса”. Когда он осмотрел Филиппа, то нашел на его теле три треугольные отметины за правым ухом и три метки на правой руке.

Филипп говорит, что после того раза он в течение двух лет страдал от сильных носовых кровотечений из правой ноздри.

Позже в интервью радио о паранормальных явлениях Coast to Coast AM Рональд Кинселла рассказал о том, что его тоже похищали и тоже подвергли “инопланетному медицинскому обследованию”.

Его тоже осматривали три существа, но он не знает, были ли они рептилиями, так как они были одеты в скафандры. А когда его вернули обратно в спальню, он увидел изображение Чеширского кота, спроецированное на стену.

“Должна быть причина, по которой это происходит и с моим братом, и со мной. Я думаю, что власти знают об инопланетянах, но не хотят пугать людей”, – говорит Филипп.

В целом, у братьев-близнецов было четыре встречи с инопланетянами. Сейчас они активно участвуют в расследованиях НЛО и пытаются заставить правительства раскрыть то, что известно о пришельцах и похищениях ими людей.

Филип является членом Британского национального центра сообщений об НЛО и в 2021 году он выпустил книгу “ВЫ – ОБМАНУТАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ: Великий обман НЛО”, в которой рассказывает о том, как общественности лгут о реальном существовании НЛО и инопланетян.