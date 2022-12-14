 

Шольц – рано или поздно с Россией придётся сотрудничать, но не сейчас

14.12.2022, 6:07, Разное
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Рано или поздно конфликт на Украине завершится, а РФ останется самой большой страной на европейском континенте, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Важно готовиться к этому моменту, а также быть готовым вернуться к экономическому сотрудничеству, подчеркнул глава ФРГ. Но этот момент пока ещё не настал, так что сейчас «мы ужесточаем санкции», передаёт его слова junge Welt.


AP

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности возвращения к экономическому сотрудничеству с Россией после окончания боевых действий на Украине, пишет junge Welt. Во время своего выступления на мероприятии, приуроченном к 70-летнему юбилею Восточного комитета германской экономики, глава ФРГ подчеркнул, что рано или поздно конфликт завершится, а РФ останется самой большой страной на европейском континенте. Поэтому важно готовиться к этому моменту.

«Очевидно то, что сейчас происходит откат отношений, которые были у нас до этого, — признал Шольц. — Но России, которая закончит боевые действия, и российским гражданам, которые стремятся к другому будущему, также нужно дать шанс, чтобы в другое время было можно возобновить экономическое сотрудничество».

Но этот момент ещё не настал, подчеркнул канцлер, так что «сейчас мы ужесточаем санкции». По его словам, глава Кремля Владимир Путин своими действиями на Украине уничтожает не только инфраструктуру, но и «будущее России». 


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