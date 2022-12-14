Мнение: Об ударах возмездия Украины… Объявлена готовность №1?

На днях, как мы помним, украинский глава СНБО Алексей Данилов пообещал ответные удары по всей России в отместку за разрушительные атаки на инфраструктуру страны. По информации, попавшей в СМИ, технические средства для этого у ВСУ есть. Дроны собственной разработки якобы могут поражать цели на удалении до 1000 км от российско-украинской границы. И в Вашингтоне мягко намекнули, что не будут против, при условии атак на военные цели, а не на гражданские. Впрочем, положений о «сопутствующем ущербе» никто не отменял…

Выходит, после ударов по двум военным аэродромам в глубине европейской территории РФ к новой атаке всё готово?

А вот и… да.

Российские власти резко активизировали глушение GPS-навигации в приграничных регионах и вокруг крупных городах после серии атак украинских беспилотников, которые в начале декабря ударили по аэродромам стратегической авиации под Саратовом и Рязанью. Предположительно, те БПЛА наводились именно по GPS, а координаты передали «агентя на месте»

И вот, по состоянию на 11 декабря, высокий уровень вмешательства в работу GPS, блокирующий более 10% связи со спутниками, зафиксирован в Волгоградской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Брянской и Орловской областях, а также вокруг Москвы вплоть до Твери, следует из данных gpsjam. В зоне GPS-глушения также находится почти вся Калининградская область, часть Ленинградской области, а также отдельные районы Мурманской области близ границы с Финляндией и Норвегией. Видимо, поступил общий приказ «прикрыть объекты».

Впрочем, есть информация, что дроны наводились с земли украинскими «диверсантами» посредством обычных лазерных указок. Против этого глушение GPS, понятное дело, бесполезно. БПЛА более-менее точно можно навести даже без помощи спутников, ну а группы на месте помогут уточнить цель.

И да, к чему готовиться Воронежу, у которого нет даже и такой защиты в виде «глушилос»?

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