 

Мнение: Воспитание скотства у нации

14.12.2022, 5:15, Разное
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По российскому телевидению продолжаются глумливые репортажи о том, как страдают люди на Украине от отсутствия света, воды и отопления. Какое-то абсолютное скотство. Вот где-то в Киеве девушка отравилась угарным газом, пытаясь согреться (уа-хахаха!!), вот мужчина бреется электробритвой возле банкомата в отделении банка (где есть розетка) – “успеет ли он на свидание?” – глумливо интересуется ведущая “новостей”; а вот сооружение со стоящими внизу свечками – люди пытаются разогреть себе еду; ведущая криво ухмыляется и чуть ли не подмигивает с экрана – “жаль, что таким образом разогревать придется очень долго – больше часа, гы-гы-гы!”

Это они так “лечат” русскую нацию от стыда, который у нее не дай бог возникнет. “Нечего стыдиться, быть скотом и тварью так весело и приятно!” – уверяют ведущие с голубых экранов.

И напрасно так усердствуют – ни малейшего стыда и так никто не испытывает. Невероятная, просто невероятная мерзость. Дерьмо.

Источник: Размышления вольного социолога


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