Консервы и стирка в ванной — британцы возвращаются в Викторианскую эпоху

Некоторые британцы испытывают настолько большие трудности в связи с ростом цен на еду и электроэнергию, что стараются не включать плиту, не пользоваться стиральной машиной, чтобы сэкономить. Сами они говорят, что нынешние времена хуже пандемии, пишет The Independent.



AP

63-летний британец Брайан Престон, с которым пообщались журналисты The Independent, боится лишний раз включить плиту — настолько высокие счета за электроэнергию ему приходят. Он ест только консервы, холодные сардины и бобы. По его словам, ещё никогда он не тратил столько денег просто на жизнь.

От стиральной машины он отказался, теперь он стирает вручную. «Мы возвращаемся в викторианские времена. Я не могу позволить себе есть горячую пищу. Я не могу позволить себе включить газ или электричество».

Издание отмечает, что Престон живёт на дотации, он не может работать по состоянию здоровья. Он считает, что нынешняя ситуация в Великобритании хуже пандемии: «Некоторые люди замёрзнут до смерти, у них не будет ни еды, ни тепла».

Местная группа благотворительности Arts Factory помогает таким людям, но и они говорят, что страдают от того, что счета за электричество подскочили от £200 до £1200. По словам организаторов, их волонтёры порой сами живут в страхе получить новый счёт за электроэнергию с неподъёмной суммой, пишет The Independent.