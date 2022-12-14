Как распознать объявление-фальшивку?

Самостоятельный поиск квартиры, с одной стороны, позволяет сэкономить на услугах риелтора, с другой – сопряжен с рисками наткнуться на фальшивое объявление о продаже жилья. Распознать объявление, составленное мошенниками, можно по нескольким признакам.

Чересчур низкая цена

Чрезмерно заниженная цена, пожалуй, главный пункт, который должен насторожить потенциального покупателя.

Перед поиском конкретных объявлений стоит посмотреть на средние цены в интересующем районе. В таком случае можно прикинуть среднюю стоимость квартиры в доме того или иного типа. Жилье со свежим ремонтом в современном доме не может предлагаться по той же цене, что и потрепанная квартира в хрущевке. И какой бы привлекательной ни была стоимость, скорее всего это объявление – фейк.

Странные фотографии

Отсутствие фотографий некоторых комнат может означать, что часть помещений находится в очень плохом состоянии. Если же объявление вообще без фотографий, возможно, лота просто не существует, а недобросовестные риелторы таким образом набирают базу клиентов.

Не стоит радоваться и слишком красивым фотографиям, особенно если вы просматриваете объявление о продаже стандартной квартиры, а на изображениях видите чуть ли не элитное жилье. Нажав на фото, можно перетащить его в отдельную вкладку в браузере. Далее нажмите на него правой кнопкой мыши, в меню один из пунктов позволит найти эту картинку в интернете. Возможно, фотография была скачана из базы готовых изображений и не имеет ничего общего с продаваемым жильем.

Искаженные данные о квартире

Данный пункт требует особой внимательности со стороны покупателя. Неверно указанная площадь одной из комнат или этаж, иное число окон, неверное количество собственников жилья, другая часть района и т.д. Приукрашенное объявление вынудит вас прийти на просмотр. А дальше риелтор рассчитывает, что вы согласитесь на покупку даже при наличии каких-то недостатков, скрытых в объявлении.

У квартиры хорошая цена, но она долго экспонируется

Цена – определяющий фактор при продаже жилья на вторичном рынке. Лот с хорошей стоимостью быстро находит покупателя. И если вы видите красивую квартиру и с привлекательным ценником, но объявление висит уже несколько месяцев, значит у жилья какие-то серьезные проблемы. Другие потенциальные покупатели их обнаружили и отказались от приобретения данной квартиры.

Объявление-шаблон

Текст объявления не должен быть перенасыщен бесполезными эпитетами: лучшая, самая красивая, самая дешевая и т.д. Такие фразы ничего не сообщают о реальных характеристиках квартиры. Хорошее объявление должно содержать полноценное описание продаваемого лота. Если же данных мало, это повод задуматься, что от вас пытаются скрыть.