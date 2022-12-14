Обещал, но не сделал: отказавшегося отдавать полдома Харламова поймали на лжи

После развода Кристины Асмус и Гарика Харламова прошло два года. Все это время экс-супруги не позволяли себе выносить сор из избы и скандалить прямо на глазах у публики. Комик лишь изредка шутил о расставании с актрисой и дележке имущества, которая, как оказалась, по сей день так и не произошла.

Недавно Асмус все-таки высказалась о том, что их связывает с Харламовым после развода, кроме дочери. Актриса, задетая шуткой про “облеванный и обсосанный дом” заявила: она до сих пор живет в особняке с Гариком. Экс-супруги ютятся на разных этажах. Более того, в роскошном доме, который, как пишет “Пятый канал”, стоит примерно 100 миллионов рублей, проживает и мать юмориста.

Обиженная Кристина также заявила, что после развода экс-супруг даже денег не оставил. Харламов же сделал замечание бывшей жене за то, что та вывалила грязное белье на публике.

К слову, в недавнем выпуске шоу Comedy Club Гарик снова пошутил о злополучной жилплощади. Гостьей передачи стала молодая певица и блогерша, которая в какой-то момент поинтересовалась, хочет ли Харламов быть с ней. Комик замялся и заявил: “Ты слишком молода. Я не хочу отдавать полдома”.

Очевидно, для Гарика Харламова особняк на Рублевке, в котором он живет вместе с экс-супругой, – больная тема и лишь шуткам, вероятно, комик пытается снять напряжение. Кстати, после объявления о разводе юморист пообещал переписать дом на свою дочь Анастасию, но до сих пор этого не сделал. На лжи юмориста ловит “Комсомольская правда”. Издание отмечает: дом по-прежнему записан на мужчину.