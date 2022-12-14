 

“Злобные и завистливые люди есть везде”: Валерия о близости с Дробышом и черном чувстве

14.12.2022, 2:55, Разное
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Про шоу-бизнес принято думать, что это клубок целующихся змей – мол, дружба между артистами невозможна, есть только конкуренция. “Не все могут пережить успех другого человека, – говорит Валерия. – Хотя друзья нужны в любой ситуации – и когда хорошо, и когда плохо”.

Валерия очень серьезно относится к самому понятию дружбы. “Оно требует постоянного служения, – уверена она. – А если говорить только по телефону и встречаться раз в три года – это не дружба”.

У самой певицы в шоу-бизнесе есть друзья. “Ближе всех мы общаемся с Виктором Дробышом, с которым у нас был даже совместный альбом, – заверила звезда. – Дружим и с семьей Маликовых. Хотя самые тесные отношения у меня с людьми не из музыкальной сферы”.

“Это те люди, которые не испытывают зависти, я это точно знаю, – пояснила она. – Причем это качество не зависит от профессии – злобные и завистливые люди есть везде. А есть люди с нормальными ценностями, которые способны порадоваться за успех другого человека. В шоу-бизнесе просто все люди амбициозные. И порой амбиции сопряжены с каким-то черным чувством”.


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