 

В новостройках Москвы рекордные скидки

14.12.2022, 2:55, Разное
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Серьезное снижение спроса вынудило застройщиков пойти на существенные ценовые уступки. В итоге скидки на столичном рынке новостроек достигли рекордных значений. Сейчас специальные предложения действуют в 75% проектов, а максимальный размер дисконта достигает 34 млн рублей.

Средний размер дисконта в декабре составляет почти 7%, при это в некоторых жилых комплексах квартиры предлагаются со скидкой до 30%, а апартаменты – до 32%. Для сравнения, в кризисы 2008 и 2014 годов дисконты не превышали 15%.

Что предлагают застройщики:

Компания GloraX предлагает дисконт в размере до 35% в ЖК “Aura Белорусская” в районе Беговой на севере столицы.

Девелопер Level Group обещает 30-процентную скидку тем покупателям, кто оформит стандартную ипотеку (без субсидий) или сразу оплатить все стоимость жилья.

Группа “МИЦ” предоставляет скидку 27% в ЖК “Мята” в районе Хорошевский и скидку 25% в микрорайоне “Эко Бунино” в Новой Москве. В новом апарт-квартале
“MirrorЗдание”
, а также в комплексах “Вереск”, “Перец”, “Цветочные поляны”, “Мелисад” и ряде других проектах действует дисконт 20%.

У группы “ФСК” во всех жилых комплексах действуют скидки до 25% на определенные лоты.

В таких проектах застройщика “Эталон”, как Voxhall, “Серебряный фонтан”, Shagal и Nagatino I-Land можно получить дисконт 20% при покупке жилья с двумя и более комнатами.

Группа “А101” объявила о 10-процентной скидке в микрорайонах “Испанские кварталы”, “Бунинские кварталы”, комплексе “Южные сады”, проектах “Скандинавия” и “Прокшино”, а также в недавно запущенном в реализацию ЖК “Дзен-кварталы”. Дисконт можно получить и при оформлении ипотеки, и при полной оплате.

Застройщик “Самолет” готов скинуть 10% на квартиры в двадцати жилых комплексах, в частности, в ЖК “Люберцы”, микрорайоне “Пригород Лесное”, проектах “Заречье парк” и “Алхимово”, квартале “Спутник” и т. д.


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