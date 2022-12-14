 

Мнение: Старики-хорваты

14.12.2022, 2:25, Разное
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Нынешний ЧМ по футболу практически не смотрю, но тут – не могу не отметить Хорватию (они только что проиграли полуфинал Аргентине с Месси).

Хорватов, смотрю, за этот матч уже ругают, типа «не оказали аргам достойного сопротивления». Но как можно быть к ним строгим?? Хорваты вообще прыгнули выше головы. Я еще помню, как у нас в 2018 году все писали, что «чемпионат в России у этой сборной Хорватии – лебединая песня». Модричу знаете сколько лет?! 37!! Я сам думал, что он сразу после финала в Москве уйдет, ну, может, еще годик поиграет. А хорваты опять до полуфинала дошли всем этим стариковским составом! Это фантастика!

У них вся страна – 4 (четыре!) миллиона!! И я сколько помню – они всегда в футбол всех мочат. Я еще в 90е смотрел на ЧМ, как они чемпионов мира ФРГ вынесли всухую 3:0, Шукер еще забил. Шукер блистал… После того, как крохотные хорваты, кажется, в четвертьфинале вынесли ТЕХ, железных немцев – писали в шутку, что Германии зарегистрированных футболистов (с лицензией) – столько же, сколько в Хорватии вообще всех жителей, включая младенцев и женщин (по 3 млн.) Но Хорватия выиграла!

Вот как у них так получается?! Что за страна – они там что, в мячом в ногах рождаются? Главное, это ж всего лишь была провинция Югославии, рядом Сербия, Словения – ни у кого и близко не было таких успехов, почитай – доминирования в мировом футболе. Шутка ли: на прошлом ЧМ – вице-чемпионы мира, на этом – как минимум в четверке лучших. Это намного круче Бразилии, круче немцев…!

Ну а про нас, 145 млн. кривоногих ногомячистов, и говорить нечего: у крохотной Хорватии в футболе титулов и достижений больше, чем у всей России/СССР. Вот почему так?
Климат, мать его…

Источник: Размышления вольного социолога


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