Le Soir у фигурантов коррупционного скандала в Европарламенте конфисковано больше €1,5 млн наличными

При обысках у бывшего вице-президента Европарламента Евы Кайли и бывшего евродепутата Антонио Панцери было обнаружено в общей сложности более €1,5 миллионов наличными, пишет Le Soir. По информации газеты, около 600 тыс. нашли дома у Панцери, а остальное — у Кайли, её спутника жизни и её отца, приехавшего в Брюссель в гости к дочери с чемоданом, набитым банкнотами.



AP

У бывшего члена Европарламента от Италии Антонио Панцери и бывшего вице-президента этого органа гречанки Евы Кайли, замешанных в крупном коррупционном скандале, было изъято более €1,5 миллионов наличными, узнали журналисты бельгийской Le Soir, получив фотографии конфискованных денег.

Как уточняется в материале издания, в ходе обыска по адресу проживания Антонио Панцери в Брюсселе следователи федеральной уголовной полиции Бельгии обнаружили около €600 тыс. С учётом наличных денег, обнаруженных по брюссельскому адресу проживания Евы Кайли, а также у её отца и у её спутника жизни Франческо Джорджи, в общей сложности было конфисковано более €1,5 миллионов наличности — что и дало возможность инициировать масштабное антикоррупционное расследование внутри Европарламента, пишут авторы статьи.

По данным Le Soir, адвокат госпожи Кайли Михалис Димитракопулос во вторник заявил, что его подзащитная не получала никаких взяток от властей Катара. «Позиция моего клиента заключается в том, что она невиновна, — сообщил юрист в интервью одному из телеканалов. — Никакого отношения к катарским взяткам она не имеет». Адвокат вместе с тем не смог ответить на вопрос о том, действительно ли у его клиента и её отца, приехавшего в Брюссель навестить дочь, были обнаружены крупные суммы наличных денег.

Как напоминают журналисты Le Soir, отец госпожи Кайли был задержан следователями в отеле Sofitel в Брюсселе. У мужчины при себе был чемодан, доверху наполненный банкнотами. Благодаря такому «взятию с поличным» следователи смогли получить ордер на обыск жилища Кайли, не инициируя процедуру лишения её депутатской неприкосновенности. Там следственная группа обнаружила ещё больше наличности, а также «ценные вещи», которые бывшему вице-президенту Европарламента предположительно подарили катарские чиновники.

В воскресенье стало известно, что Панцери, Кайли и Джорджи были предъявлены официальные обвинения, после чего все трое были помещены под стражу, пишет Le Soir. Они, а также четвёртый мужчина, задержанный по тому же делу, предстанут в среду перед судом, который определит, останутся ли они под стражей в качестве меры пресечения.