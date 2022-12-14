FP – ЕС поддерживает украинских беженцев, сокращая помощь бедным странам Африки и Азии

Значительные суммы, выделяемые ранее на поддержку нуждающихся стран, Европа перенаправила на заботу об украинских беженцах. Как пишет Foreign Policy, в результате помощь украинцам оказывается в ущерб миллионам людей во всём мире, которые получают от Запада еду, элементарное медицинское обслуживание и образование. Сирия, Эфиопия, Венесуэла и Демократическая Республика Конго не получили в этом году и половины запрошенной помощи, в то время как Украина сделала крупные запросы и получила средства в рекордно короткие сроки.



AP

Крупнейшие европейские доноры в ответ на конфликт на Украине взяли на себя огромные обязательства перед украинскими беженцами. Однако, как пишет Foreign Policy, в ряде стран на эти цели хлынули средства из бюджетов иностранной помощи, в последние годы и так изрядно сократившиеся. В результате, по словам активистов и благотворительных организаций, помощь украинцам оказывается в ущерб миллионам людей во всём мире, которые получают от Запада еду, элементарное медицинское обслуживание и образование.

Как продолжает автор материала, в беднейших и охваченных конфликтами регионах мира отчаянно нуждаются в помощи свыше 300 миллионов человек, половина из которых дети, но такое чувство, что с началом конфликта на Украине они больше не в приоритете. При этом сокращение помощи пришлось на момент, когда перемена климата и скачок цен из-за боевых действий на Украине лишь ужесточили условия жизни самых уязвимых слоёв населения. По данным Международного комитета Красного Креста (МККК), 80% людей, нуждающихся в гуманитарной помощи, сосредоточены в 20 странах.

«Очень важно, чтобы поддержка беженцев c Украины не оказывалась за счёт миллионов других беженцев и людей, оказавшихся в кризисной ситуации по всему миру», — рассказали в МККК.

Однако постановку вопроса на континенте изменил подъём по всей Европе крайне правых партий, которые выступают против арабских и африканских иммигрантов, но, по-видимому, не имеют ничего против украинцев в силу религиозной и расовой принадлежности. Многие правительства в ответ на новое политическое давление сократили иностранную помощь и увеличили внутренние расходы. Среди них такие столь привычные доноры, как Дания, Швеция и Великобритания.

Против традиционных получателей сработали и правила учёта иностранной помощи. По правилам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) расходы на размещение беженцев учитываются как иностранная помощь. Активисты считают, что это привело к обратному эффекту: вместо того чтобы помогать другим, страны-доноры обеспечивают финансово-бюджетные стимулы у себя дома, запуская новые программы социального обеспечения для беженцев.

Сообщается, что свои расходы на украинцев Дания оплачивает за счёт обещанных ранее 50 миллионов крон Сирии, 70 миллионов — для Мали и 100 млн — для Бангладеш. По данным ассоциации «Согласие», куда входит 81 организация гражданского общества, Швеция перераспределила свыше 4,5 миллиардов шведских крон, предназначенных на иностранную помощь. Политический советник «Согласия» Оса Томассон сочла этот шаг «неразумным использованием иностранной помощи», поскольку средства пошли на оплату внутренних расходов.

МККК заявил, что беднейшие граждане словно наказаны дважды: сокращением помощи и вычетом средств на размещение украинцев.

«Когда доноры принимают беженцев, как сейчас это делают европейские государства, эти расходы можно учитывать как официальную помощь в целях развития. Таким образом, даже когда эта помощь формально не сокращается, поступления за границу всё равно иссякают», — объяснила она.

Сирия, Эфиопия, Венесуэла и Демократическая Республика Конго не получили в этом году и 50% запрошенной помощи, а половине населения Сомали и Афганистана грозит голод, однако правозащитные организации никак не могут заручиться необходимой поддержкой. Украина, в свою очередь, сделала крупные запросы и получила средства в рекордно короткие сроки.

Автор статьи отмечает, что активисты приветствовали готовность европейских стран помогать украинцам, но сетуют на двойные стандарты в предоставлении убежища беженцам из арабских и африканских стран. Для такой оценки есть веские основания. Дания заняла жёсткую позицию по отношению к арабским иммигрантам и объявила Сирию безопасной для возвращения беженцев, в связи с чем столкнулась с жёсткой критикой. Но при этом стремительно смягчила свою строгую политику предоставления убежища для приема украинцев. Премьер-министр Метте Фредериксен оправдала свой разворот на 180 градусов и заверила, что её политика всегда заключалась в поддержке беженцев из соседних стран.

Как заключает автор статьи, помощь европейских стран продиктована главным образом желанием смягчить факторы, которые превращают людей в беженцев. Её сокращение для ультраправых политических сил — самоцель, однако, лишившись элементарных благ, миллионы людей могут покинуть свои страны и отправиться в Европу. Активисты сходятся в том, что украинцам нужно помогать всеми возможными путями, но не за счёт бедняков в других частях мира.