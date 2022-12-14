 

“Хочет продать за хорошую цену и уехать”: почему Собчак сует под нос россиянам фото своего особняка

14.12.2022, 1:30, Разное
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Интернет-пользователи заметили, что в последнее время Ксения Собчак очень часто демонстрирует в Сети фото своего особняка на Рублевке или, образно говоря, сует под нос народу. По мнению бывшего депутата Госдумы Романа Худякова, журналистка делает это неспроста.

Экс-парламентарий считает, что телеведущая – очень продуманная личность. Мол, она показывает “то беседку”, “то бассейн, выложенный голубой плиткой”, рекламируя таким образом дом. “Она хочет продать за хорошую цену. И потом уже поедет”, – предположил Худяков. Якобы Ксения, в отличие от мужа или риелтора, знает, как не продешевить.

Продав дом, Собчак отправится за границу, полагает бывший депутат. В доказательство он привел слова знакомых с ситуацией людей. Они говорят, что сейчас дом Ксении готовится к продаже. “Вот когда за особняк удастся получить деньжищи, тогда можно и “валить”, – пишет Худяков в своем телеграм-канале.

К слову, недавно Ксения Собчак призналась, что устала от событий последних месяцев и хочет покинуть Россию. При этом знаменитость не уточнила, желает ли она уехать за границу на время или навсегда. Напомним, в этом году телеведущая получила израильское гражданство.


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