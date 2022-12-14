Мнение: Как Меркель обманула патриотов

Несколько удивил накал истерики нашей пропаганды вокруг заявления Ангелы Меркель – что Минские соглашения для нее были лишь «передышкой», чтобы «дать Украине накопить сил и подготовиться к войне». В прессе тут же пошли всхлипы и стоны с заламыванием рук – «Мы так вам верили, товарищ Меркель!», «Как же так можно», «Это что, всё было НЕЧЕСТНО??» и какой-то прочий самодеятельный спектакль из сельского клуба.

«Они обманули Путина!!» Ну и что? А как вообще можно было относиться всерьез к «Минску»? Прежде всего непонятно, с какого вообще боку там была Россия. Донецкие «республики» сама РФ все 8 лет не признавала – официально считала их частью Украины. В боевых действиях на территории Донбасса – официальная позиция – участия никакого не принимала. Коли так – чем вообще Россия может возмущаться? Какое ей дело до «соглашений» Украины непонятно с кем?

Но и не это главное. Теперь уже понятно, что весь, с позволения сказать, «планПутина» после аннексии Крыма (венцом которой и стал Минск) оказался абсолютно провальным. Цель была безыскусно гопницкой: обкорнать Украину на территории – забрать Крым, «подвесить» Донбасс, заставить изменить Конституцию – и не дать ей взамен НИЧЕГО. Действовать чисто силовыми методами – вооружать прокси-силы в виде «донецких республик» и постоянно «пограживать» уже регулярной армией, выбивая всё новые уступки, чтобы «в пределе» забрать уже всё.

Можно ли быть считать такое сколь-нибудь реалистичной стратегией? Ну очевидно, что нет, что Украину найдется кому поддержать – при том, что Украина не Чечня, там под 40 миллионов населения. На что могла рассчитывать РФ, если она с той же самой Чечней воевала аж 8 лет – не могла справиться? С республикой в 40 раз меньше по населению?? И ведь Чечню России одолеть так и не удалось – ее в конце концов пришлось просто банально залить деньгами, и не разово, а, в общем, продолжать это делать по сей день на постоянной основе.

Минск, естественно, был всего лишь вехой на пути в пропасть – и все это понимали. Отечественным идиотам агитпропа не приходит в голову, что символом полного провала всего «планаПутина» по Украине стали не нынешние слова Меркель, а само участие лидеров Германии и Франции в переговорах по Минск-2 – то есть знак, что Запад «вписывается» за Украину, и соотношение сил становится для РФ совсем безнадежным.

При этом было бы честнее, если б в ответ на признание Меркель Путин сказал бы то же самое – что и сама РФ, как теперь понятно, решила использовать Минск-2 как передышку, чтобы лучше подготовиться к войне – в частности, перестроить свою финансово-экономическую систему. Помню, что как раз накануне Минска-2 впервые прозвучали угрозы отключить в России платежные системы Виза и МастерКард – и, по всей видимости, тогда это реально напугало Путина, так как, если бы это произошло тогда, в 2015 году, в РФ сразу бы наступил коллапс – буквально все карточки на руках у россиян внезапно превратились бы в тыкву. Центробанк РФ принялся лихорадочно перестраивать систему платежей на работу в автономном режиме: стали внедрять систему МИР (сейчас дебилы наверняка кусают локти, что назвали систему столь крамольным словом, запрещенным в РФ), создали НСПК (Национальную систему Платежных Карт), благодаря которой сейчас и Виза, и Мастеркард работают хотя бы внутри страны.

Ну и Россия начала интенсивное «перевооружение» своей армии после Минска, вбухивая в это дело очередные сотни миллиардов долларов и производя все более и более радужные отчеты ДСП о ее «невероятной боевой мощи». Нормальным людям всегда было понятно, что «вооружать» армию в России – это то же самое, что носить воду решетом – но путинские-то злобные мечтатели ненормальные, они в это верили и старались как могли.

Вся система нахрапа, с которой Путин давил на Украину, неудержимо и напрямую вела к войне. И к ней в итоге привела. Минские соглашения были не более чем перемирием, которое никто и не собирался соблюдать. Меркель просто сообщила, что Запад это понимал с самого начала и готовился «встретить». Вот и всё.