Фингал на все лицо! Сбежавший от жены Николаев отдубасил Королеву после тайного интима

Поклонники знаменитых “дельфина и русалки” до сих пор надеются и верят, что в конце концов экс-супруги сойдутся, несмотря на то, что у обоих, на секундочку, уже свои мужья и дети. Наташа Королева, кажется, счастлива с Сергеем Глушко, а Игорь Николаев – с Юлией Проскуряковой.

Знаменитый усач сбежал от первой жены и нашел гармонию в отношениях с черноволосой хохотушкой. А еще юная и наивная певица в тайне от мамы, с которой всегда была близка, занималась с будущим мужем интимом – и все потому, что родители не одобряли этот союз.

Но пройдя все испытания, прекрасный тандем сложился, а восхищались им миллионы. Некоторые россияне считают, что и Наташа Королева, и Игорь Николаев совершили ошибку, расставшись друг с другом. “Русалку” до сих пор упрекают в том, что Сергей Глушко ей не пара, а лучший мужчина для нее – именно бывший муж.

Но после появившихся в Сети слухов в то, что Игорь Николаев был идеальной партией для артистки, верится с трудом. На просторах Интернета всплыла история мужчины, который в 90-х работал на таможне в аэропорту. Так вот, он застал певицу прячущей фингал на все лицо под очками, а также ругань между тогда еще супругами.

“Но “дельфин” все-таки держал ее на коротком поводке… А когда не понимала… Ну, вы поняли”, – написал аноним, намекая на то, что Игорь Николаев отдубасил свою возлюбленную.

Впрочем, пока это всего лишь слухи, верить которым не стоит хотя бы потому, что ни Наташа Королева, ни ее бывший муж их не прокомментировали.