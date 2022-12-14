 

Фингал на все лицо! Сбежавший от жены Николаев отдубасил Королеву после тайного интима

14.12.2022, 0:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Поклонники знаменитых “дельфина и русалки” до сих пор надеются и верят, что в конце концов экс-супруги сойдутся, несмотря на то, что у обоих, на секундочку, уже свои мужья и дети. Наташа Королева, кажется, счастлива с Сергеем Глушко, а Игорь Николаев – с Юлией Проскуряковой.

Знаменитый усач сбежал от первой жены и нашел гармонию в отношениях с черноволосой хохотушкой. А еще юная и наивная певица в тайне от мамы, с которой всегда была близка, занималась с будущим мужем интимом – и все потому, что родители не одобряли этот союз.

Но пройдя все испытания, прекрасный тандем сложился, а восхищались им миллионы. Некоторые россияне считают, что и Наташа Королева, и Игорь Николаев совершили ошибку, расставшись друг с другом. “Русалку” до сих пор упрекают в том, что Сергей Глушко ей не пара, а лучший мужчина для нее – именно бывший муж.

Но после появившихся в Сети слухов в то, что Игорь Николаев был идеальной партией для артистки, верится с трудом. На просторах Интернета всплыла история мужчины, который в 90-х работал на таможне в аэропорту. Так вот, он застал певицу прячущей фингал на все лицо под очками, а также ругань между тогда еще супругами.

“Но “дельфин” все-таки держал ее на коротком поводке… А когда не понимала… Ну, вы поняли”, – написал аноним, намекая на то, что Игорь Николаев отдубасил свою возлюбленную.

Впрочем, пока это всего лишь слухи, верить которым не стоит хотя бы потому, что ни Наташа Королева, ни ее бывший муж их не прокомментировали.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12.21 / Российские феминистки потребовали признать кофе словом женского рода

30.08.22 / Названы условия получения званий «народных артистов» Агутиным и Варум

05.05.21 / «Колумб завещал Америку московскому князю» – РАН обнародовала сенсационные документы первооткрывателя

01.12.21 / Вышедший из тайги старообрядец попросил вакцинировать его от коронавируса

24.10.22 / Вместо жидкой подводки – сурьма и акцент на нижнем веке: пять секретов макияжа глаз арабских девушек

03.02.22 / Российские вымираты

10.06.22 / Консорциум во главе с «Ваухаус» стал победителем конкурса на лучший проект реновации «Горской»

25.06.22 / Директором возрождённого АО «Москвич» назначен потомственный автозаводец Аршак Рубенович Асатрян

24.09.21 / Скандалы: Подарки от Собянина

22.02.22 / Соль всегда связана с мистикой. Почему не стоит ее одалживать и что делать, если все же пришлось это сделать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика