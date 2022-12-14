 

Муж алчной Орбакайте заграбастал деньги простых работяг: Я звезда, и это вы мне должны!

14.12.2022, 0:05, Разное
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Вот уже которые месяц Алла Пугачева коротает деньки своей счастливой старости вдали от России. Когда Примадонна удрала в Израиль, многие россияне думали, что за границу уедет и ее дочь Кристины Орбакайте.

Однако знаменитая блондинка вместе с мужем осталась в России, где выступает с концертами и снимается в разных проектах – в общем, работает на родине. Кажется, что для алчной певицы деньги оказались важнее пребывания рядом с матерью.

Ясно, что финансов в семье Кристины Орбакайте достаточно, хотя, как оказалось, не всегда она готова ими делиться. Недавно всплыла очень неприятная история, связанная с мужем певицы Михаилом Земцовым, который заграбастал себе деньги простых работяг.

Мужчины пришли делать ремонт для знаменитой четы, заранее обговорив стоимость. Однако, когда трудяги закончили, то получили не всю сумму из-за того, что Михаил Земцов начал торговаться, забыв обо всех договоренностях.

Как считает светский сплетник Антон Суворкин, очень часто люди, работающие со знаменитостями, сталкиваются с таким поведением: мол, я звезда, и это вы мне должны быть благодарны за прикосновение к прекрасному и сотрудничество со мной. Видимо, именно так и получилось с обманутыми работягами.

Самым хорошим в звездном семействе оказался муж Аллы Пугачевой, который, со слов Антона Суворкина, пригласил бригадира к себе и отдал недостающую сумму, видимо, из своего кармана.


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