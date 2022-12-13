Нежирная пища может быть ловушкой: продукты, которые усиливают голод и способствуют избыточному весу

Вы встаете из-за стола после сытного обеда, но все равно чувствуете голод? С такой ситуацией сталкиваются многие люди. Сначала проверьте содержимое тарелки. Есть продукты, которые вместо того, чтобы питать и насыщать, лишь ненадолго утоляют голод или даже усиливают его. В сегодняшней статье мы поговорим о некоторых из них.

Хлопья для завтрака

Овсянку чаще всего готовят на завтрак. Она полна питательных веществ и богата клетчаткой — натуральным растительным волокном, которое наполняет желудок и дает чувство сытости, предотвращая переедание. Натуральная овсянка дает сытость как минимум на 2-3 часа. Содержащаяся в них клетчатка замедляет метаболизм углеводов, поэтому энергия съеденного завтрака медленно расщепляется.

К сожалению, имеющиеся в большом разнообразии продаже готовые сухие завтраки часто дополнительно подслащивают. В роли подсластителя не всегда выступает сахар, но и его присутствие повышает калорийность блюд. Большая порция простых сахаров на завтрак — это быстрый заряд энергии и столь же быстрый упадок. Подслащенные хлопья для завтрака, которые в то же время имеют незначительное содержание клетчатки, являются гарантией того, что скоро после еды мы снова почувствуем голод.

Булочки, круассаны, пончики

Простой сахар — самый простой способ развить безудержный аппетит. Вместе с ним приходят лишний вес, ожирение, нарушение обмена веществ. Повышается риск атеросклероза, гипертонии и даже рака.

Мозг питается сахаром. Если мы заботимся о здоровье и фигуре, необходимо постараться обеспечить его сложными углеводами. Регулярно и небольшими порциями. Это лучший и наиболее эффективный способ контролировать аппетит и фигуру. Сложные углеводы присутствуют в крупах, рисе, цельнозерновом хлебе и макаронах из цельнозерновой муки.

Булочки, пончики или круассаны – это не те продукты, которые дадут заряд энергии на несколько часов. Бисквитные изделия производятся на основе белой муки и сахара, а также его заменителей. Поэтому они приведут к быстрому выбросу сахара в кровь и столь же быстрому падению. Регулярное употребление завтраков на основе сильно подслащенных продуктов почти гарантированно нарушит углеводный обмен, повысит риск развития инсулинорезистентности и диабета II типа.

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Продукты с низким содержанием жира

Употребляя продукты с низким содержанием жира, мы обычно хотим снизить калорийность рациона. В подсознании многих людей сидит убеждение, что жиры вредны для здоровья. На самом деле это касается только насыщенных жирных кислот.

Если мы выбираем нежирный продукт, мы должны понимать, что производитель вместо него использовал заменитель. Многие обезжиренные йогурты имеют более высокое содержание сахара, что делает их еще калорийнее. Обезжиренные заправки для салатов обычно содержат много соли и сахара. Поэтому так важно читать этикетки ради собственного здоровья.

Фаст-фуд

Секрет популярности фаст-фуда скрывается в его вкусе. Для этого применяются химические пищевые добавки. Эти продукты буквально набиты усилителями запаха, текстуры и цвета, наконец, вкуса.

Что немаловажно, продукты быстрого приготовления, – это настоящая бомба из трансжиров. Да, они делают пищу вкуснее. Но также являются носителями вкуса. Вы можете стать быстро зависимым от этой еды. Если позволят себе фаст-фуд часто, вкусовые рецепторы начинают засоряться химическими пищевыми добавками. Как следствие, мы перестаем ощущать вкус «нормальной еды».

Фаст-фуд содержит много соли. А соль в сочетании с жиром нарушает работу центра голода-насыщения. Когда мы едим такие продукты, мы гораздо не сразу чувствуем себя сытыми. Самый простой тест, чтобы убедиться, это съесть несколько чипсов или картофеля фри. Нужна большая сила воли, чтобы не употребить всю упаковку за один раз.