Мнение: Денежная псевдореформа вместо нормальной деноминации



Они еще и трёшки готовят – мама дорогая…

На территории РФ в следующем году собираются проводить крайне странную денежную реформу. О ней, собственно, уже объявлено – причем ее называют “крупнейшей за все годы”. Вот как излагают ее суть:

“Согласно объявлению властей, в 2022, 2023 и 2024 годах на российской территории будет проведена крупнейшая денежная реформа, причем она уже началась. В ее рамках планируется полностью отказаться от старых банкнот образца 1997 года, прекратив их выпуск и запуск в обращение. За счет такого новшества на российской территории появятся новые деньги, но они будут обладать точно такой же объявленной ценностью. Так, в обращение уже запущена новая купюра номиналом 100 рублей, а в ближайшие два года в обращении также появятся новые купюры 50 рублей, 500 рублей, 1 000 рублей и 5 000 рублей. В настоящее время специалисты Банка России работают над созданием дизайна и внешнего оформления новых купюр”.

Плюс к этому – Центробанк объявил, что снова вводит в оборот купюры в 10 и даже в 5 рублей!

Выглядит всё это – в нынешней-то ситуации! – как-то совсем сюрреалистически. Что это за “реформа” такая – замена одних купюр на другие? Вам делать совсем нечего, в эстетство подались? Какие, к чертовой матери, бумажные пятирублевки и 10-рублевки??

Про купюры в 5 и 10 руб. Набиуллина объясняет просто – “металл нынче дорог”. То есть чеканить монеты стало невыгодно – видимо, по цене собственно металла монетка в 5 рублей выходит значительно дороже пяти рублей; другими словами – инфляция бешеная. Но, с другой стороны – если такая инфляция, то как же можно вводить бумажки мелкого номинала?! Уже сейчас ни на 5, ни на 10 рублей купить в буквальном смысле НЕЧЕГО – просто нет товаров в такую цену! Эталонная раньше вещь за 1 копейку, то есть за самую минимальную цену из возможных – коробок спичек – теперь стоит порядка 20 рублей!

В таких условиях отказываться от монеток – ну, не знаю… У меня в кошельке столько отделений нет, сколько будет номиналов. Это ж обалдеть: 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000. Восемь! Как это всё рассовывать? И это ведь при том, что давно назрела и даже перезрела необходимость иметь купюру в 10 тыс. рублей, при нынешних-то ценах.

Вообще – “реформа” более чем странная своей общей бессмысленностью. На мой взгляд, разумными были бы только два пути: или вообще ничего не трогать (учитывая предстоящий экономический и всеобщий крах всей РФ – незачем дергаться); или, если уж охота что-то замутить – сделали бы настоящую деноминацию. Причем я бы предложил не мелочиться и провести деноминацию не в сто, а сразу в 1000 раз. Тогда б у нас вопрос с пятирублевками (хоть монетами, хоть купюрами) вообще бы отпал, самой мелкой стала бы нормальная копейка (бывшие 10 руб.), червонец стал бы реально ЧЕРВОНЦЕМ (так и не введенной купюрой в 10 тысяч рублей). Ну да, были бы зарплаты по всей России в основном в 20 рублей и в 30 рублей – ну так ведь ИМЕННО ТАК сейчас по всей стране и говорят!

Но нет, вместо этого будут просто менять дизайн купюр в условиях нарастающей инфляции – то есть заниматься чистым онанизмом. ДЕНОМИНАЦИЯ!! Вот что нужно. Ведь ежу понятно, что нас очень скоро ждут зарплаты и пенсии в миллионах – но это никого не обрадует.