 

Три человека погибли в аварии со свадебным кортежем в Дагестане

13.12.2022, 22:42, Разное
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В Дагестане случилась авария, виновником которой стал участник свадебного кортежа. 19-летний парень й на большой скорости выехал на встречную полосу, сообщает Пятый канал.

На BA3-21144 молодой человек столкнулся с Mercedes-Benz GLS, за рулем второй машины был 39-летний мужчина. Как пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”, в результате ДТП погибли трое – водитель-лихач и двое его пассажиров.


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