Скандалы: Суд перенес рассмотрение коллективного иска петербуржцев против Беглова и «СПб Реновации» на 2023 год

Жители микрорайона «Нарвская застава» в Северной столице подали в суд иск к губернатору Александру Беглову и компании «СПб Реновация»

Горожане планируют добиться исключения территории из программы Развития застроенных территорий (РЗТ). Однако заседание было перенесено на январь следующего года. Напомним, что с конца ноября петербургский суд рассматривает иск против градоначальника, Заксобрания и компании «СПб Реновация». Горожане требуют признать нормы двух законов, которые регулируют реализацию программы РЗТ, недействительными.

Однако во вторник, 13 декабря, на предварительном заседании «СПб Реновация» принесла суду новые документы, чтобы их приобщили к делу. Однако результаты экспертизы в них вызывают сомнения , ведь они свидетельствуют об аварийности домов. В связи с этим жители «Нарвской заставы» попросили перенести процесс, чтобы они могли ознакомиться с «новой» информацией.

Отметим, что ранее петербуржцы обращались к председателю СКР Александру Бастрыкину в связи с реализацией в Петербурге закона о РЗТ. После соответствующей проверки было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Следствие установило, что в тендерах ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» неустановленные лица действовали в интересах компании «СПб Реновация». Однако организации-победители не собирались выполнять условия контрактов .

Примечательно, что «СПб Реновация» входит в состав группы «Самолет», доля которой принадлежит миллиардеру Году Нисанову. Ряд СМИ писали, что предприниматель регулярно может получать «преференции» от Беглова. Чем закончится решение вопроса о дальнейшей судьбе «Нарвской заставы» — остается лишь гадать.

Илья Орешкин