Брови-ниточки прибавляют годы и плохо растут: пять причин не следовать этому тренду

Брови-ниточки снова вернулись в моду в уходящем 2022 году, однако не стоит торопиться выбирать именно эту форму. Не следовать моде нужно по ряду причин, поэтому оцените каждую из них и примите правильное решение, поскольку все равно последнее слово остается за вами.

Визуально прибавляют годы

Тонкие брови визуально прибавляют годы, поэтому они не настолько безопасны, как кажется на первый взгляд. Минус состоит в том, что выщипанные волосинки плохо растут и с трудом восстанавливаются, иногда перестают расти вовсе. И если вам не понравится форма, вернуть все обратно будет крайне проблематично. Поэтому нет смысла рисковать, чтобы после не пожалеть о сделанной процедуре.

Плохо растут

Как уже было сказано, волосинки плохо растут, поскольку постоянное удаление их на одном и том же месте повреждает фолликул. Но это еще не все, на его месте часто образуются шрамы, эта часть лица бывает сильно воспалена, что не только доставляет неприятные ощущения, но и лишает эстетики. Выглядит такая бровь, мягко говоря, не очень привлекательно, поэтому не стоит бороться с волосинками. Достаточно придать им красивую форму и оставить естественными, а естественность и натуральность никогда не выйдет из моды.

Относительно привлекательно смотрятся только на идеальных овальных лицах

Если форму вашего лица можно назвать идеальной, вы можете экспериментировать, остановив свой выбор на тонких бровях (прочитайте вышеописанные рекомендации и решите, действительно ли вам это надо). Однако ели вы являетесь обладательницей крупного лица круглой или квадратной формы, массивного подбородка или широкого носа, такая форма вам категорически не подойдет. Она подчеркнет все недостатки и замаскирует достоинства, что наверняка не соответствует вашим ожиданиям.

Восстановление бровей является дорогостоящей процедурой

Модные девушки, которые захотели увеличить густоту бровей, наверняка были удивлены тому, как дорого стоит эта процедура. Если вы располагаете довольно внушительной суммой денег, и вам не жалко ее потратить, можете поэкспериментировать и выбрать брови-ниточки, которые были в тренде в прошлом веке. Если же у вас нет лишних денег, лучше остановите выбор на более широких бровях.

Визуально уменьшается размер глаз

Как ни парадоксально, визуально глаза кажутся меньше, хотя, казалось бы, тонкие брови не закрывают лицо, а наоборот его открывают. И если у вас большие глаза, которые расположены на довольно большом расстоянии, густые брови подчеркнут их красоту и размер. Они также визуально сократят это расстояние, сбалансировать расположение. Тонкие брови сделают все наоборот, и лицо станет менее миловидным.