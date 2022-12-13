Мнение: Газовые рублики

Что-то вдруг вспомнилось, как весной Путин вдруг выступил со свежей инициативой – типа он теперь будет продавать газ “западным партнерам” только за рубли. И какое-то время все очень носились с этой темой – кто продает, как продает, продает или не продает…

А потом как-то незаметно тема вовсе сошла на нет. И я даже не знаю – ну и? Как там с продажей газа за рубли, есть ли хоть один покупатель? Тишина.