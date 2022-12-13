 

Мнение: Газовые рублики

13.12.2022, 22:10, Разное
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Что-то вдруг вспомнилось, как весной Путин вдруг выступил со свежей инициативой – типа он теперь будет продавать газ “западным партнерам” только за рубли. И какое-то время все очень носились с этой темой – кто продает, как продает, продает или не продает…

А потом как-то незаметно тема вовсе сошла на нет. И я даже не знаю – ну и? Как там с продажей газа за рубли, есть ли хоть один покупатель? Тишина.

Источник: Размышления вольного социолога


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