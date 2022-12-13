 

Червь поглощает пищу внутри: 59-летняя Лолита рассказала о быстром похудении при помощи глистов

13.12.2022, 21:17, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Эндокринолог и нормальное лечение – вот секрет моего похудения, – заверила певица. – Нет никаких волшебных таблеток, не принимала я глистов, как Мария Каллас в свое время”.

Действительно, когда Каллас в 1947 году стала выступать на сцене, она была довольна своим сложением, которое врачи при этом считали ожирением. Но режиссер Лукино Висконти выдвинул ей ультиматум: они не будут вместе работать в “Ла Скала” до тех пор, пока Мария не сбросит хотя бы 31 килограмм. В итоге за год она резко похудела на 40 килограммов – от 176 килограммов дошла до 136. Как говорят, дива использовала для этого солитера.

В 1940-е годы это был модный способ похудения: нужно было проглотить ленточного червя, чтобы он внутри поглощал пищу, которую ест человек. Тело половозрелых особей ленточных червей белое или чуть розоватое, а длина варьируется от 1,5 до 17 метров.

Лолита же пошла другим путем – глистами наполнять себя не стала. “Хочешь похудеть – лечись, – говорит она. – Я прошла нормальный курс со всеми ограничениями. И два года остаюсь в своем весе. Причем теперь я свободно ем белые булки на ночь, могу выпить – словом, все что угодно. Но если, грубо говоря, съела целый батон, то потом два дня его их не буду”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11.22 / Икона Божией Матери “Взыграние”: что нельзя делать 20 ноября в церковный праздник

20.09.20 / Русскоязычные СМИ Армении

01.03.21 / ФБР разыскивает 13 граждан России, включая Евгения Пригожина

29.07.22 / «Не справляются с задачами»: аналитик Соловейчик подтвердил слова Пригожина о чиновниках Смольного

18.01.22 / Уроки соблазнения: Кендалл Дженнер стала лицом ювелирного бренда

22.08.21 / “Царьград” анонсировал выход нового детского мультсериала “Тульский Пряник Квадратные Штаны”

27.05.22 / Позднее материнство – Личное мнение

16.11.21 / От бакучиола до масла шиповника: что нужно знать об альтернативах ретинолу для ухода за кожей

10.03.21 / Байден подписал указ о скачкообразном увеличении цен на продукты в России

19.05.22 / Не только Индия — запрет на экспорт продуктов питания ввели уже в дюжине стран

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика