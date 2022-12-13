“Надо молиться”: Киркоров о серьезном состоянии 90-летнего отца

25 ноября в Кремлевском дворе Бедрос Киркоров с размахом отметил 90-летие. На сцене были все звезды! Спустя две недели после того грандиозного концерта его состояние ухудшилось… Поклонники встревожены, ведь в Москве бушует грипп.

7 декабря стало известно, что врачи заподозрили у 90-летнего артиста воспаление легких, ему вызывали скорую помощь и срочно госпитализировали. Сам Бедрос уверял журналистов, что-де с ним все порядке: “У меня есть старые болезни, которые вызывают сомнения на снимках у врачей. Болячка с детства оставляет свои следы: отложения кальция дают подозрения на пневмонию. Я уже сколько раз попадал в такую ситуацию, что когда врачи видят, что на снимках темно, они ставят диагноз пневмония”.

Но вот его знаменитый 55-летний сын другого мнение. “Папа заболел, и не немножко, сообщил Филипп Киркоров. – Но будем молиться за него. Молитесь за моего папу”. Король российской эстрады заявил, что единственное, о чем он будет просить небеса в Новогоднюю ночь – здоровья отцу. Все остальное у него уже есть.