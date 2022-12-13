Скандалы: «Росатому» придется искать золото ЕЦ ОЦМ в Уганде

С менеджеров бывшего актива «Реновы» спросили за сделки с африканскими фирмами

В банкротстве «ЕЗ ОЦМ – Трейд» выяснились новые подробности, вскрывающие детали сделок руководства бывшего актива «Реновы». Помимо налоговых схем, в результате реализации которых государство недополучило сотни миллионов рублей, у конкурсного управляющего возникли вопросы к проведению сделок с рядом африканских компаний. В частности, в адрес агента GOLD METALTRADE LIMITED со стороны «ЕЗ ОЦМ – Трейд» были оплачены поставки сплава Доре, но вместе золотосодержащего металла получен муляж.

Тем не менее, стороны продолжили сотрудничать, и с ведома руководства уральской компании были вновь направлены крупные авансы на приобретение сплава. Однако после увольнения с поста директора «ЕЗ ОЦМ – Трейд» Андрея Ергина агент фактически перестал вести деятельность, оставив долги по поставкам, а с рядом других иностранных партнеров отношения и вовсе оказались не подтверждены в оборотно-сальдовых ведомостях. Однако руководители компании нарушений в своей деятельности не усматривают, а с вопросами функционирования производственных цепочек и их бенефициаров теперь, судя по всему, придется разбираться холдингу «Атомредметзолото», нацеленному на покупку ЕЗ ОЦМ в рамках государственной «дорожной карты».

Арбитражный суд Свердловской области рассмотрел требования конкурсного управляющего ООО «ЕЗ ОЦМ – Трейд» (100% принадлежит АО «ЕЗ ОЦМ») Павла Силицкого по привлечению экс-директора предприятия Андрей Ергина к субсидиарной ответственности на 458 тыс. долларов.

По мнению арбитражника, руководитель не предпринял необходимых действий для возврата авансов, уплаченных за поставки золота.

В 2017 году компания заключила договор на поставку сплава Доре (содержание золота 90%) из Уганды с GOLD METALTRADE LIMITED и направила авансы в 200 и 520 тысяч долларов. Выбор поставщика тогда объясняли низкими ценами в 35-40 долларов за грамм, сложившейся практикой работы с иностранными поставщиками, а также личной проверкой агента.

Руководители «ЕЗ ОЦМ – Трейд» ездили в Уганду, принимали участие в отраслевой выставке и вели переговоры с партнерами. Однако после оплаты первых поставок вместо сплава Доре получили муляж.

«Подмена золота, скорее всего, была произведена в период прохождения таможенного контроля на территории африканской страны-отправителя груза или сразу после прохождения указанной процедуры третьими (неустановленными) лицами, в связи с чем вина последнего в произошедшем отсутствует и не связана с ненадлежащим исполнением обязанностей. (Данная ситуация) могла произойти с любым из контрагентов должника, учитывая криминогенную обстановку в африканских странах», – следует из пояснений Андрея Ергина в суде.

При этом доказательств хищения золота в суде представлено не было. Несмотря на инцидент, сотрудничество между партнерами продолжилось. Представители «ЕЗ ОМЦ – Трейд» получили возврат 460 тыс. долларов из уплаченного аванса и заключили дополнительное соглашение, зафиксировавшее долг в 260 тыс. Через 3 месяца, так и не вернув деньги, уральская компания направила очередной аванс в 700 тыс. долларов.

Вероятно, в целях дополнительных гарантий исполнения обязательств еще через несколько недель стороны заключили соглашение о залоге 30% акций Zlato Limited, являвшегося отправителем ценных грузов, и продлили отношения на год.

В 2018 году были авансированы еще 3 поставки золота в целом на 501 тыс. долларов, из которых на 193 тыс. долларов металл так и не поступил. Менее чем через 2 недели после проведения последнего из авансов в конце июня Андрей Ергин уволился с поста директора, а сам агент GOLD METALTRADE LIMITED, по словам конкурсного управляющего, в середине августа прекратил деятельность.

Впрочем, суд не нашел оснований для привлечения Ергина, не обратившегося за взысканием 30% акций Zlato Limited, поскольку отношения между юрлицами формально продолжались после его ухода.

Примечательно, что у «ЕЗ ОЦМ – Трейд» в тот же период имелись договоры о поставках золотосодержащих сплавов с авансированием от 70 до 100% с целым рядом юрлиц, часть которых также не поставила продукцию вплоть до 2022 года. Однако задолженность с их стороны была значительно ниже – порядка 25 тыс. долларов, и сформирована по итогам контрольного взвешивания при приемке товара.

Изучая представленные экс-руководителем компании документы, конкурсный управляющий в суде ссылался на вероятную фиктивность договоров с MPD Metals International, Goldridge Limited, Aspire Resources Limited, поскольку данные об указанных контрактах отсутствуют в оборотно-сальдовой ведомости, а договоры представлены в неподписанном виде. Однако эти обстоятельства суд детально рассматривать не стал.

«Этими договорами экс-руководитель пытался доказать, что авансирование сделок с иностранными юрлицами – обычная практика. Но внятно объяснить причины продолжения авансирования после получения муляжа не смог. Мы изучаем решение суда и будем его обжаловать», – пояснил Павел Силицкий.

Примечательно, что банкротство «ЕЗ ОЦМ – Трейд» началось всего через полгода после ухода с должности Ергина. Кредиторами в ходе него поданы требования о взыскании более чем на 1,5 млрд рублей, из которых 828 млн рублей – от «ЮниКредитБанка», по договорам которого с «Екатеринбургским заводом ОЦМ» компания выступала поручителем. Требования банка в текущем году были сокращены до 420 млн рублей в связи с частичным погашением долга со стороны ЕЗ ОЦМ. В настоящее время общий объем требований кредиторов превышает 1 млрд рублей, из которых около 500 млн приходится на долги по налогам.

Как отмечалось в рамках споров с ФНС, «ЕЗ ОЦМ – Трейд» перешел на приобретение драгметаллов у ряда юрлиц «после того, как в отношении АО «ЕЗ ОЦМ» налоговым органом установлены нарушения, чтобы исключить право собственности на полученный после аффинажа драгметалл заводом».

Претензии фискального органа возникли и к другой «дочке» уральского завода – АО «ЕЗ ОЦМ – Актив», также ушедшей в банкротство и выступавшей поручителем по кредитам «ЮниКредитБанка». Руководителем ее значился все тот же Андрей Ергин.

В процессе разбирательства в рамках дел о банкротствах и взыскании налогов «Ренова», владевшая акциями ЕЗ ОЦМ с 2005 года, продала актив АО «Урал-Драгмет», конечными бенефициарами которого на тот момент выступали Григорий Буренков и Александр Окатов.

В настоящее время рассматривается возможность приобретения ЕЗ ОЦМ холдингом «Атомредметзолото» (входит в ГК «Росатом»). Компания ищет подрядчика для оценки акций «Екатеринбургского» и «Каменск-Уральского» заводов ОЦМ.

По данным собеседников издания, сделки планируются в целях консолидации активов, включенных в производственные цепочки переработки редкоземельных металлов. АРМЗ отвечает за реализацию направления «Редкие и редкоземельные металлы» «дорожной карты» «Технологии новых материалов и веществ», утвержденной Правительством РФ в 2020 году. Однако вместе с новыми активами менеджерам АРМЗ на Урале, вероятно, придется включиться в разбирательства, связанные с конфликтной деятельностью дочерних структур ЕЗ ОЦМ и их руководства.

Оригинал материала: “Правда УРФО”