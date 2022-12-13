 

В Сети опубликовали комикс о героических подвигах авиакрыла ЧВК «Вагнер» в Донбассе

13.12.2022, 21:03, Разное
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Подвиги авиакрыла ЧВК «Вагнер» в Донбассе набирают все большую популярность среди россиян. Об этом пишут не только средства массовой информации, но и авторы комиксов, вдохновленные героическими поступками пилотов. Работы последних уже появились в Telegram-канале «ВАГНЕР [комиксы]».

Как известно, «вагнеровцы» работают не только на земле, освобождая населенные пункты от скоплений Вооруженных сил Украины, но и в воздухе. Среди них можно отметить командира авиакрыла Канамата Боташева, управлявшего Су-25, и экипаж Су-24М — командира Александра Антонова и штурмана Владимира Никишина. Все трое погибли во время выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции на Украине.

Боташева можно назвать основателем боевой эскадрильи ЧВК «Вагнер». О героическом поступке уроженца Карачаево-Черкесии стало известно в конце весны. Он погиб в районе Попасной.

Во время боевого вылета Канамат Боташев атаковал группировку ВСУ, окружившую его товарищей, однако ракета противника подбила его самолет. Указом президента РФ Владимира Путина от 1 июня летчик-ас был посмертно удостоен звания Героя России.

История гибели пилотов Александра Антонова и Владимира Никишина появилась в сети совсем недавно. 2 декабря во время выполнения пилотами боевой задачи в районе Клещеевки в ДНР начала резко меняться наземная обстановка. Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва, в результате чего появилась угроза потери занятых «вагнеровцами» позиций.

Командир и штурман оценили обстановку и атаковал бронетанковую колонну противника. По ним открыли огонь из ПЗРК. Одна из ракет попала в корпус. Однако экипаж не растерялся и направил горящий Су-24М на скопление техники ВСУ.

Антонов и Никишин пожертвовали своими жизнями, но остановили попытку прорыва украинских войск. Их героический поступок сравнили с подвигом легендарного пилота Николая Гастелло, который в 1941 году перенаправил горящий самолет на немецкую механизированную колонну на дороге Молодечно-Радошковичи в Белоруссии.


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